ヒビノは、スクウェア・エニックス全面監修のもと開発した『NieR:Automata』のスマート・トイ「白の契約（SMT-A1）」について、本体と専用ライトリング付きスタンドをまとめた「白の契約コンプリート・セット（SMT-A1C）」を5月8日に発売することを発表した。

【画像あり】「美しすぎる」1/1スケールで「白の契約」を忠実再現

「白の契約（SMT-A1）」は、全長約139cmという作中サイズを忠実に再現したスマート・トイ。発売以来、部屋に飾りたい、イベント時に安全に持ち運びたいといった要望が寄せられていたという。

今回のコンプリート・セットには、「白の契約」の世界観を引き出す専用ライトリング付きスタンドが同梱される。内容物は本体の「白の契約（SMT-A1）」、「ベーシックスタンド（SMT-P1）」、「LEDライトリング（SMT-P2）」の3点。価格は133,078円（税込）で、全国送料無料で届けられる。

あわせて、発売を記念したキャンペーンも実施される。5月8日12時から5月31日23時59分注文分までの期間中に、「HIBINO smart series」公式サイトで「白の契約コンプリート・セット（SMT-A1C）」を購入した人に、本体の持ち運びに便利な「専用ソフトケース（SMT-P3）」がプレゼントされる。

なお、新セットの発売にあわせて、5月8日12時より「LEDライトリング＆スタンド・セット（SMT-P0C）」が再販される。また4月28日11時より、本体「白の契約（SMT-A1）」の配送料が全国無料に改定される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）