ジー・モードは、フィーチャーフォン向けゲームアプリを現行ハードに復刻するプロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて、『ゼノサーガ パイドパイパー』のNintendo Switch版を4月30日に配信することを発表した。

【画像あり】ジギーの人間時代「ジャン＝ザウアー」として活躍

本作は、バンダイナムコエンターテインメントの人気RPG「ゼノサーガ」シリーズの一作として、2006年にフィーチャーフォン向けにリリースされたタイトルの移植版である。フィーチャーフォンでしかプレイできなかったことから長らく“幻”とされ、復刻が望まれていた作品だ。4月16日放送の「G-MODEアーカイブス6周年記念生放送」内で発表され、話題を集めていた。

ストーリーは、家庭用ゲーム機版『ゼノサーガ エピソードI［力への意志］』と『ゼノサーガ エピソードII［善悪の彼岸］』を補完し、『ゼノサーガ エピソードIII［ツァラトゥストラはかく語りき］』へと繋がる内容となっている。シリーズ本編にサイボーグとして登場する“ジギー”が主人公として活躍し、彼がまだ人間であり“ジャン＝ザウアー”として連邦警察のカウンターテロ任務に就いていた100年前を中心に物語が描かれる。

会話や探索、戦闘を繰り返すことでストーリーが進行し、シリーズに散りばめられた数々の謎の一端を解き明かすエピソードが展開する。ジャン率いる特捜班が、残虐な犯行を繰り返す殺人鬼“ヴォイジャー”を追う姿が描かれる。

あわせて、Steam版の配信も予定されている。配信日などは順次告知される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）