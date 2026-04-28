プロ野球・巨人は28日、極旨9（ごくうまナイン）を発表しました。

3月27日から4月12日までの東京ドーム開催9試合で行った「春のプロデュースグルメ総選挙2026」。東京ドーム場内外で販売したプロデュースグルメ全37品を対象に投票を実施し、投票数÷販売店舗数×美味しさ5段階評価の平均値で算出された「極旨ポイント」を基準に、上位9商品を「極旨9（ごくうまナイン）」として発表しました。

合計3,861件の投票の中から第1位に選ばれたのは小林誠司選手の「小林誠司×Route66 Diner 誠司のあまうま♡カラフルドーナツ」です。投票者から「かわいくデコレーションしてあり、写真映えもして、甘くて美味しかった」「すごくボリュームがあって食べ応え抜群でした」「ドーナツにドーナツが乗っているなんて最高でした」と様々な角度から支持されたようです。

2位は阿部慎之助監督の「阿部慎之助×親父のクラフトハイボール 最高です！三種のこだわり炭火焼鳥〜柚子胡椒おろし添え〜」、3位は門脇誠選手の「門脇誠×球場屋台大平ちゃん 門脇のストロング！！肉盛り炒飯」と続きました。

【極旨9】1位 小林誠司選手「小林誠司×Route66 Diner 誠司のあまうま♡カラフルドーナツ」2位 阿部慎之助監督「阿部慎之助×親父のクラフトハイボール 最高です！三種のこだわり炭火焼鳥〜柚子胡椒おろし添え〜」3位 門脇誠選手「門脇誠×球場屋台大平ちゃん 門脇のストロング！！肉盛り炒飯」4位 山粼伊織選手「山粼伊織×Smashed Burger TOKYO 変幻自在！魅惑のハニーチーズバーガー」5位 赤星優志選手「赤星優志×NICK STOCK 赤星の勝ち星！贅沢和牛カルビ丼」6位 川相昌弘コーチ「川相昌弘×柿家すし・どんまつ 岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ」7位 坂本勇人選手「#坂本勇人はなぜグルメも神なのか」丼8位 田中将大選手「田中将大×仙臺たんや 利久 シン・魂の牛たんづくし丼」9位 田中瑛斗選手「田中瑛斗×Crispy's Burger 瑛斗流唐揚げ〜ニンニク醬油＆柚子胡椒〜」