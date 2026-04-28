『東京ばな奈』がシェイクに、“1日約500杯売れた”人気のひんやりドリンクが復活 東京駅で5月1日より限定販売
東京みやげとして親しまれる『東京ばな奈』から、人気ドリンク『東京ばな奈シェイク』が期間限定で再登場する。5月1日〜10月31日まで、JR東京駅構内の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」限定で販売される。
【写真】ここで買える！『東京ばな奈シェイク』を販売する東京駅構内の「東京ばな奈s」
1991年に誕生した『東京ばな奈』は、今年で35周年を迎えたロングセラーブランド。バナナカスタードスポンジケーキとして世界売上1位を記録するなど（※ユーロモニターインターナショナル調べ）、定番の東京みやげとして広く親しまれてきた。
今回、再登場する『東京ばな奈シェイク』は、バナナピューレとコクのあるバナナカスタードを合わせた、なめらかなシェイク。バナナの自然な甘さを生かしつつ、ミルキーでやさしい風味に仕上げており、ブランドの味わいを“飲むスイーツ”として楽しめる商品となっている。
過去には多い日で1日約500杯を販売した実績を持つ人気メニューで、ゴールデンウィーク、夏休み、シルバーウィークで東京駅に立ち寄った旅行客などにも涼や楽しみを与えてくれそうだ。価格は税込450円。
【写真】ここで買える！『東京ばな奈シェイク』を販売する東京駅構内の「東京ばな奈s」
1991年に誕生した『東京ばな奈』は、今年で35周年を迎えたロングセラーブランド。バナナカスタードスポンジケーキとして世界売上1位を記録するなど（※ユーロモニターインターナショナル調べ）、定番の東京みやげとして広く親しまれてきた。
過去には多い日で1日約500杯を販売した実績を持つ人気メニューで、ゴールデンウィーク、夏休み、シルバーウィークで東京駅に立ち寄った旅行客などにも涼や楽しみを与えてくれそうだ。価格は税込450円。