各地で公立病院の経営悪化が問題となっています。人件費などが高騰する中、地域医療を維持するための方法は。

【写真を見る】赤字経営の稲沢市民病院 会議で立て直し検討会議「市の財政を圧迫してしまう残念な結果になっている」愛知

4月27日、愛知県の稲沢市役所で行われたのは、市民病院の立て直しについて話し合う会議。稲沢市民病院では2024年度の決算で、純損失が13億8000万円と過去最大の赤字となりました。

「救急患者を断らない」地域の信用を獲得し“患者増・赤字減”に

（稲沢市民病院 山口竜三院長）

「診療材料、薬剤、人件費など、全てが高騰しているので、それがすべて病院の負担になっている」





公立病院は、その多くが財政難に陥っています。愛知県によりますと、3つある県立病院はすべて赤字で、病院事業を行う16の市のうち15の市で赤字に。

この状況を変えるため、稲沢市民病院が2024年4月に打ち出したのが、「救急患者を断らない」という方針です。地域の人たちの信用を獲得することで、患者を増やして赤字を減らしたい考えです。

職員が一致団結 救急車の受け入れ件数 前年比20％増

（山口さん）

「医療を必要する人がいたら受け入れる。それを使命感として職員一同やっていけば、自ずと医療収益は上がってくるものだと」



平日の朝は毎日勉強会を開催し、それぞれの医師の得意分野を全ての職員で共有。24時間、できるだけ多くの救急患者を受け入れる準備をしています。



その結果、救急車の受け入れ件数は前の年に比べて約20%増えました。

改善に向かうも…昨年度も約11億円の赤字に

方針転換の結果、徐々に改善に向かってはいますが、昨年度の決算でも約11億円の赤字の見込みです。



（山口さん）

「市の財政、市の会計を圧迫してしまう残念な結果になっている。病院なので、利益追求は倫理的に心が痛むところ」



稲沢市は今後、有識者らの意見を踏まえて立て直し方法をまとめる方針です。