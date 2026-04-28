お笑いタレントやす子（27）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。学生時代の自身について明かした。

やす子は理想の生活を聞かれると、「ホントは自分、シーシャ（水たばこ）吸ってみたくて…めちゃくちゃ」と明かし、笑いが起きた。そして「シーシャ吸って、プハーってやりたいです」と伝えた。

さらに「本当のやす子はどういう人間なの？」と聞かれると、「あまり良い人ではないかなっていう感じはします。割と腹黒いかもしれないです。うそ笑いをすることが多くて、テレビとかでも…」と答えると、「テレビよ、これ。そんな真っすぐなこと言う？」と、ぺこぱ松陰寺太勇からツッコミが入った。

MCの千鳥・大悟が「今の状況で生きていくというか、芸人人生やっていくのは正直しんどいの？」と質問すると「しんどいです」と答えた。そして大悟が「じゃあ、やめりゃあいいやん」と伝えると、やす子は「確かに好感度高いことに苦しめられているんですけど、嫌われたくないっていう気持ちがすごくあるというか」と吐露。

そして「高校生ぐらいまで、昼休みは図書室で過ごしたりとか、トイレでお弁当食べてたりとか。結構、人が離れてく。友達いたけど離れてく人生だったんですけど。気づいたらたくさん人に話しかけられるし、求められているからこそ嫌われたくないっていうのもある」と打ち明けた。

すると大悟が「自由に生きたってそんな大して嫌われないよ」とアドバイスをした。