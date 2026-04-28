有名女優、和洋混ぜた品数豊富な朝食公開「朝からボリュームたっぷり」「身体に良さそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の秋野暢子が4月28日、自身のInstagramを更新。和洋混ぜた朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「朝からボリュームたっぷり」和洋混ぜた品数豊富な朝食
秋野は「今日もしっかり食べて栄養つけます。和、洋色々混ぜて致します」とコメントし、朝食を公開。サンドイッチ、青菜とちくわの炒め物やピーマンのおひたしなど和の副菜、ブルーベリーなどが添えられたヨーグルト、栄養ドリンクとカフェオレが並ぶ食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「朝からボリュームたっぷり」「品数豊富で栄養バランスバッチリ」「パワーが出そうな朝ご飯」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「朝からボリュームたっぷり」和洋混ぜた品数豊富な朝食
◆秋野暢子、朝食公開
秋野は「今日もしっかり食べて栄養つけます。和、洋色々混ぜて致します」とコメントし、朝食を公開。サンドイッチ、青菜とちくわの炒め物やピーマンのおひたしなど和の副菜、ブルーベリーなどが添えられたヨーグルト、栄養ドリンクとカフェオレが並ぶ食卓となっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「朝からボリュームたっぷり」「品数豊富で栄養バランスバッチリ」「パワーが出そうな朝ご飯」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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