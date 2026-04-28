益若つばさ、大量の手作りえび餃子公開で反響「具だくさんで美味しそう」「こんなに包むの大変そう」
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの益若つばさが4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】40歳レジェンドモデル「食欲そそられる」大量のえび餃子公開
益若は「えびいっぱいあるから餃子作る」とコメントを添えて、大量の切ったむきえびが入ったボウルの写真を投稿。続く投稿では「今日は餃子」とつづり、ホットプレートの上に大量に並んだ餃子の写真を公開。同じ方向を向いてきっちり並べられた左半分と、向きがバラバラだったり時に倒れていたりする右半分について「性格出るね」とコメントしている。
この投稿にファンからは「具だくさんで美味しそう」「こんなに包むの大変そう」「誰と一緒に作ったのかな」「どんな向きでも美味しければ問題なし」「食欲そそられる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「食欲そそられる」大量のえび餃子公開
◆益若つばさ、大量の手作りえび餃子披露
益若は「えびいっぱいあるから餃子作る」とコメントを添えて、大量の切ったむきえびが入ったボウルの写真を投稿。続く投稿では「今日は餃子」とつづり、ホットプレートの上に大量に並んだ餃子の写真を公開。同じ方向を向いてきっちり並べられた左半分と、向きがバラバラだったり時に倒れていたりする右半分について「性格出るね」とコメントしている。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿にファンからは「具だくさんで美味しそう」「こんなに包むの大変そう」「誰と一緒に作ったのかな」「どんな向きでも美味しければ問題なし」「食欲そそられる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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