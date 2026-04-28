M!LK、3都市アリーナツアー映像化決定 初回限定盤は100ページ豪華フォトブックレット・全公演密着ドキュメント映像など
【モデルプレス＝2026/04/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが7月22日、アリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 "SMILE POP!"」のライブ映像商品をリリースすることを発表した。
【写真】M!LK、アリーナツアー完遂「爆裂愛してる」初披露
「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」が各種音楽チャートを席巻し、いま注目を集めている5人組ダンスボーカルグループ・M!LK。2025年12月から2026年2月にかけて3都市で開催されたアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」のDVD＆Blu-rayが、7月22日にリリースする。
本作には、2025年12月6日・7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、2026年1月17日・18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA、2月10日・11日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演まで、全8公演・約6万人を動員した圧巻のツアーの模様を収録。今春のセンバツ高校野球入場行進曲に選ばれた「イイじゃん」、ストリーミング累計1億回再生を突破したヒット曲「好きすぎて滅！」、最新両A面シングル「爆裂愛してる」を初披露したファイナル公演の熱狂と感動を余すことなく収めた、まさに“決定版”ともいえるライブ映像作品となっている。
初回限定盤には、100ページにおよぶ豪華フォトブックレットやソロアナザージャケットを封入。加えて、ツアー全公演に完全密着したドキュメンタリー映像を収録し、ステージの裏側やメンバーの素顔に迫る貴重な内容を楽しむことができる。通常盤にはファン待望の“推しカメラ映像”を収録。メンバーそれぞれにフォーカスした5曲を収め、ここでしか見ることのできない臨場感あふれるパフォーマンスを堪能できる。（modelpress編集部）
DVD＆Blu-ray「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」
【収録内容】※初回限定盤＆通常盤共通
01. Love Drive
02. ブルーシャワー
03. HIKARI
04. SAY YEAH
05. Aiシャンデリア
06. チラチLOVE
07. シアワシェイク
08. We’re Here!!!
09. labyrinth
10. energy
11. 男子スイーツ部発足します
12. エビバディグッジョブ！
13. 好きすぎて滅！
14. おもちゃのつるぎ
15. 晴れのち曇り時々虹
16. イイじゃん
17. wan
18. Kiss Plan
19. Bad Liar
20. アオノオト
21. ハピダン
22. Goin’ Down
23. 爆裂愛してる
［ENCORE］
EN1. テレパシー
EN2. イイじゃん
EN3. 好きすぎて滅！
【Blu-ray／DVD初回限定盤仕様】
・ツアー全公演に密着した“Documentary of M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」”収録
・特製フォトブックレット（全100ページ／フルカラー）
・ソロアナザージャケット封入（ランダム）
・豪華スリーブ仕様
【Blu-ray／DVD通常盤仕様】
・推しカメラ映像 ※1メンバーにつき1曲。収録曲は後日発表。
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【写真】M!LK、アリーナツアー完遂「爆裂愛してる」初披露
◆M!LK、ヒット曲披露のアリーナツアー映像化
「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」が各種音楽チャートを席巻し、いま注目を集めている5人組ダンスボーカルグループ・M!LK。2025年12月から2026年2月にかけて3都市で開催されたアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」のDVD＆Blu-rayが、7月22日にリリースする。
初回限定盤には、100ページにおよぶ豪華フォトブックレットやソロアナザージャケットを封入。加えて、ツアー全公演に完全密着したドキュメンタリー映像を収録し、ステージの裏側やメンバーの素顔に迫る貴重な内容を楽しむことができる。通常盤にはファン待望の“推しカメラ映像”を収録。メンバーそれぞれにフォーカスした5曲を収め、ここでしか見ることのできない臨場感あふれるパフォーマンスを堪能できる。（modelpress編集部）
◆商品情報
DVD＆Blu-ray「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」
【収録内容】※初回限定盤＆通常盤共通
01. Love Drive
02. ブルーシャワー
03. HIKARI
04. SAY YEAH
05. Aiシャンデリア
06. チラチLOVE
07. シアワシェイク
08. We’re Here!!!
09. labyrinth
10. energy
11. 男子スイーツ部発足します
12. エビバディグッジョブ！
13. 好きすぎて滅！
14. おもちゃのつるぎ
15. 晴れのち曇り時々虹
16. イイじゃん
17. wan
18. Kiss Plan
19. Bad Liar
20. アオノオト
21. ハピダン
22. Goin’ Down
23. 爆裂愛してる
［ENCORE］
EN1. テレパシー
EN2. イイじゃん
EN3. 好きすぎて滅！
【Blu-ray／DVD初回限定盤仕様】
・ツアー全公演に密着した“Documentary of M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」”収録
・特製フォトブックレット（全100ページ／フルカラー）
・ソロアナザージャケット封入（ランダム）
・豪華スリーブ仕様
【Blu-ray／DVD通常盤仕様】
・推しカメラ映像 ※1メンバーにつき1曲。収録曲は後日発表。
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