1児の母・長谷川理恵、息子への“男飯バージョン”弁当が話題「スタミナ満点」「盛り付けも綺麗」
【モデルプレス＝2026/04/28】モデルの長谷川理恵が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「スタミナ満点」スタミナそぼろ・スパイスの効いたおじゃが…息子への“男飯バージョン”弁当
長谷川は「ボン弁当（男メシver．）」と記し、“ボン”の愛称で知られる息子のために作った弁当の写真を投稿。細かく刻んだ緑の野菜とひき肉を炒め合わせたスタミナそぼろとスパイスの効いたおじゃが、ひじきの五目煮、チャプチェと、ガッツリ系のおかずが隙間なく盛り付けられた弁当を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタミナ満点」「テンション上がりそう」「真似したいレシピがいっぱい」「盛り付けも綺麗で素晴らしい」「彩りも良くて食欲そそられる」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「スタミナ満点」スタミナそぼろ・スパイスの効いたおじゃが…息子への“男飯バージョン”弁当
◆長谷川理恵、息子への“男飯バージョン”弁当披露
長谷川は「ボン弁当（男メシver．）」と記し、“ボン”の愛称で知られる息子のために作った弁当の写真を投稿。細かく刻んだ緑の野菜とひき肉を炒め合わせたスタミナそぼろとスパイスの効いたおじゃが、ひじきの五目煮、チャプチェと、ガッツリ系のおかずが隙間なく盛り付けられた弁当を披露している。
◆長谷川理恵の投稿に「スタミナ満点」の声
この投稿に、ファンからは「スタミナ満点」「テンション上がりそう」「真似したいレシピがいっぱい」「盛り付けも綺麗で素晴らしい」「彩りも良くて食欲そそられる」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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