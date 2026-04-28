第1子出産の元NMB48吉田朱里、生後3ヶ月娘が「ギャルピースしてくれました」月齢フォト公開「本当にしてて可愛い」「天使」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】元NMB48でモデルの吉田朱里が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。生後3ヶ月を迎えた娘の月齢フォトを公開した。
【写真】第1子出産の29歳元NMB「天使」ギャルピース中の娘公開
吉田は「先日3ヶ月を迎えたので 今月も月齢フォト」と記し、娘のソロショットを投稿。「今月はギャルピースしてくれました 笑」とレースのボンネットとベビードレスを身につけ、手のひらを上に向けてピースサインをする娘の可愛らしい姿を披露している。1ヶ月ごとに成長を記録する月齢フォトは「成長がわかるから 毎月撮っててよかった〜って思います」とコメント。写真で着用しているベビードレスは「妊娠中に一目惚れしたお洋服」と明かし、サイズが「ピッタリになってた」と娘の成長をつづっている。
この投稿に、ファンからは「本当にしてて可愛い」「天使」「小さな手が可愛すぎる」「癒しでしかない」「将来が楽しみ」などの声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の29歳元NMB「天使」ギャルピース中の娘公開
◆吉田朱里、娘の生後3ヶ月フォト披露
吉田は「先日3ヶ月を迎えたので 今月も月齢フォト」と記し、娘のソロショットを投稿。「今月はギャルピースしてくれました 笑」とレースのボンネットとベビードレスを身につけ、手のひらを上に向けてピースサインをする娘の可愛らしい姿を披露している。1ヶ月ごとに成長を記録する月齢フォトは「成長がわかるから 毎月撮っててよかった〜って思います」とコメント。写真で着用しているベビードレスは「妊娠中に一目惚れしたお洋服」と明かし、サイズが「ピッタリになってた」と娘の成長をつづっている。
◆吉田朱里の投稿に「小さな手が可愛すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「本当にしてて可愛い」「天使」「小さな手が可愛すぎる」「癒しでしかない」「将来が楽しみ」などの声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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