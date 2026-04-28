神田うの「パスタはワンパンでしか作らない」クリームパスタレシピ公開に反響「簡単で真似したい」「野菜もたっぷりで栄養満点」
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの神田うのが4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。パスタの簡単レシピ動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】51歳美人タレント「ワンパンとは思えないクオリティ」彩り豊かな手作りクリームパスタ
神田は「もう最近パスタはワンパンでしか作らないよー」「今回はクリームパスタ」とコメントを添え、動画を投稿。「テキトーレシピ」として、玉ねぎ、無添加ソーセージを炒め、パスタ、小松菜、コンソメ、牛乳、水を入れて蓋をし、最後にチーズと塩コショウで味を調えるだけという簡単レシピを紹介している。
続く動画では「更に追いパルメジャーノレッジャーノチーズを削り入れたら濃厚になって美味〜」と記し、完成したパスタに大量のチーズをかけた様子も公開している。
これらの投稿に、ファンからは「美味しそう」「簡単で真似したい」「作ってみたい」「野菜もたっぷりで栄養満点」「お腹すいてきた」「ワンパンとは思えないクオリティ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】51歳美人タレント「ワンパンとは思えないクオリティ」彩り豊かな手作りクリームパスタ
◆神田うの、ワンパンパスタレシピ公開
神田は「もう最近パスタはワンパンでしか作らないよー」「今回はクリームパスタ」とコメントを添え、動画を投稿。「テキトーレシピ」として、玉ねぎ、無添加ソーセージを炒め、パスタ、小松菜、コンソメ、牛乳、水を入れて蓋をし、最後にチーズと塩コショウで味を調えるだけという簡単レシピを紹介している。
◆神田うのの投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「美味しそう」「簡単で真似したい」「作ってみたい」「野菜もたっぷりで栄養満点」「お腹すいてきた」「ワンパンとは思えないクオリティ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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