お笑いコンビ・天才ピアニストが、奈良県の吉野にある「KITO FOREST MARKET SHIMOICHI（キト フォレストマーケット シモイチ）」へ！ そこで出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。

KITOは、廃校になった小学校をリノベーションして2024年にオープンした体験型複合施設。元体育館を利用した遊び場や、日本唯一の３COINSのサスティナブルショップ・3COINS TUDUKU STOREをはじめとする多彩なショップ、カフェ、マルシェなどが集結しています。SNSで話題になり、オープン初年度には20万人以上が訪れたそうです。

KITOで天才ピアニストが、「めちゃめちゃかわいいママ！」「お父さんもかっこええ！」と声をかけたのは、3人の子どもと遊びに来た夫婦。結婚8年目のパパは、出したものを片付けず、服を裏返しにして洗濯かごに入れるのだとか。

天才ピアニストは、困ったパパに「子どもじゃないんだから！」とツッコミ！ 一方、「そのまま（裏返しの状態のまま服を）畳んでいます」というママの告白には、思わず笑ってしまいました。

かわいくてしっかり者なママのベストバイは、グッドデザイン賞を受賞したfarska（ファルスカ）のスクロールチェア。farskaは、創業100年を超える日本のベビー家具専門メーカーが立ち上げたブランドです。

スクロールチェアは、すぐ使えなくなる育児用品の課題を解消した画期的アイテム。「ゆりかごにもなるし、成長したら子ども用の椅子にもなるし、そのまま大人まで座れる」とのこと。ますみは、「結婚する予定まだないんですけど先買います！」とスクロールチェアに興味津々でした。

春休みを利用して子どもと遊びにきたママは、「ぬいぐるみが家にめっちゃある」とのこと。その数はなんと60体ほど！ ベストバイは、大量のぬいぐるみを収納してソファーにできるビーンバッグです。気に入っている“1軍ぬいぐるみ”は、よく見える側に配置。これを使えば、楽しみながら片付けとモノを大事にすることを子どもたちに教えられるそうです！

イタリアンレストラン・WOOD FIRE DINING（ウッド ファイヤ ダイニング）の副店長のベストバイは、業務スーパーのかんたんパスタシリーズ。フライパンひとつで本格的なパスタが作れます。副店長の一番のお気に入りは、トマト＆チーズパスタ。「ちょっと気持ち薄めに作ってパンに浸して食べる」のがおすすめで、自宅で子どもたちとよく調理するそうです！

WOOD FIRE DININGで元同僚たちと食事をしていたマダムは、創業120年以上を誇るこばし餅店のやき餅がベストバイ。このやき餅の主な原材料は、小豆と餅米と砂糖。素朴な味わいで、吉野では知らない人はおそらくいない銘菓です。人気すぎるため、「土日なんかは予約しないと買えない」そうで、元同僚の1人は「5年ぐらい食べられてない！」とのことでした。

なお、KITO FOREST MARKET SHIMOICHIにいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」4月24日放送回で紹介されました。