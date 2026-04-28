お笑いタレントやす子（27）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。好感度を維持するためにやっていることを明かした。

この日のテーマは「芸人と好感度の代償SP」で、街で人の目が気になるかを聞かれると、やす子は「信号とか人がたくさんいる時、手をあげて渡ります。コンビニでも具なしのおにぎりと、具ありのおにぎりがあったら具なしを選びます」と明かした。するとMCの千鳥・大悟が「それは好感度何も関係ないよ」とツッコんだ。

そして、ブランドの財布代として13万9700円の領収書を提出したやす子は「こんな高い財布を使っていたら、世間から嫌われてしまうんじゃないかと思って使えずに金庫にしまってる財布の領収書です。ルイ・ヴィトンです、買っちゃいました」と明かした。

そして「今、私は好感度モンスターになってしまいまして」と語ると、観客席から笑いが起きた。すると「笑ってるけれど、あなたたちが作り出したんですよ。テレビが生み出した」と吐露。続けて「最初は毒舌でやってましたよ。気づいたらね、好感度のぉ…頂点にいました」と明かした。