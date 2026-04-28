◇MLB ドジャース 5×-4 マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が今季6度目の先発登板で、今季最短となる5回4失点で降板。87球を投げ、5安打1本塁打4奪三振4四球の内容でした。

それでも打線が終盤に粘りを見せ、9回にカイル・タッカー選手のタイムリーヒットでサヨナラ勝ち。チームは接戦をものにしました。

試合後、山本投手は「今日はチームメートのおかげで試合に勝てたので本当に感謝している」と振り返りました。自身の投球については「細かいコントロールだったり、コントロールの感覚がいいところを得られた部分もある。その分ちょっと外れてボールになったり、フォアボールを出してしまったところもあった。コントロールに関しては、いいところも悪いところもどちらも出た」と総括しました。

一方で、5回に甘く入ったスプリットを捉えられ、逆転の3ランを被弾。その場面については「スプリットが左バッターでいう内側にちょっと入ってしまうのが、今日は何度かあった。最後にあれが出たのはすごく反省」と述べると、今季初めて6回をもたずに降板したことには「今日は早めに降りて、長く投げるというのはもちろん大事だが、そこに対してすごく悔しさがあるという訳ではない。他にも反省するところがたくさんあった」と冷静に受け止めました。

この日は制球に苦しむ場面が目立った一方で、新たな感覚も得られたといいます。「セット入ってから左の外にいい感覚、今シーズンまだなかったような感覚が出たところもあった。その分フォアボールが増えてしまったが、どちらも今日得た“新しい感覚”があった」とも語り、今後へ向けた収穫があったことも明かしました。

5回にはピッチャーライナーが右大腿部を当たる場面もありましたが、それについては「最初、グローブに当たったのであまり衝撃はなかった。全く大丈夫です」と話しました。