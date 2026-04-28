サンダーがスウィープでサンズを撃破し3年連続でファーストラウンド突破…連覇へ向け順調に勝ち進む

4月28日（現地時間27日）「NBAプレーオフ2026」ウエスタンカンファレンスのファーストラウンド第4戦で、連覇を狙うオクラホマシティ・サンダーがフェニックス・サンズを131－122で退け、4連勝のスウィープでシリーズを突破しカンファレンス・セミファイナルへ駒を進めた。

今シーズンもMVP候補に名を連ねるシェイ・ギルジャス・アレクサンダーを筆頭に、チーム全体でバランス良く得点を重ねたサンダー。一方でホームのサンズも、このシリーズに一矢報いるためにコリン・ギレスピーの3ポイントなどで応戦し気合を見せる場面も見られた。それでもサンダーが前年王者の実力を発揮。点差を保ちながら75－67とサンダーが8点差で前半を終了した。

後半に入ってもリードするサンダーに食らいつくサンズという展開で試合は進み、勝負どころでゲームをコントロールしたサンダーが131－122で勝利。サンダーは3シーズン連続でプレーオフのファーストラウンドを4連勝で終え、プレーオフの戦いに危なげない印象を残して次のステージに進んだ。

サンダーはシェイが31得点8アシストを記録。チェット・ホルムグレンが24得点12リバウンド、アイザイア・ハーテンシュタインが18得点12リバウンドのダブルダブル、エイジェイ・ミッチェルが22得点を挙げ、6選手が2ケタ得点をマークする活躍を見せた。一方でサンズはデビン・ブッカーとディロン・ブルックス、ジェイレン・グリーン、ギレスピーが20得点オーバーの活躍を見せたが、終始リズムをつかみきれずファーストラウンドで姿を消した。

サンダーはカンファレンス・セミファイナルで、ロサンゼルス・レイカーズとヒューストン・ロケッツの勝者と対戦する。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 131－122 フェニックス・サンズ



OKC｜37｜38｜31｜25｜＝131



PHX｜33｜34｜31｜24｜＝122

【動画】サンダーがスウィープでサンズを撃破…プレーオフ2026ハイライト映像