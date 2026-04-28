5月29日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開される『KEEPER／キーパー』の本予告と本ポスターが公開された。

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本作は、2024年に公開され、全米のみならず日本でも大きな反響を呼んだ『ロングレッグス』のオズグッド・パーキンス監督と、『センチメンタル・バリュー』『しあわせな選択』『シンプル・アクシデント／偶然』の配給を担当したNEONの最新タッグ作。

交際1周年を迎えたマルコム（ロッシフ・サザーランド）からロマンティックな週末旅行に誘われたリズ（タチアナ・マズラニー）。ところが、鬱蒼とした森に囲まれた山荘に到着後まもなく、リズは奇妙な幻覚に苛まれることに。翌日、マルコムが病院に呼び出され、ひとり取り残されたリズは、現実と悪夢の境目を見失い、山荘内にうごめく何かの気配に脅かされていく。果たして、この山荘には隠された秘密とは……。

公開された本ポスターでは、恐怖に叫び声を上げるリズの横顔に、何者かの黒ずんだ手が襲いかかるおぞましい様子が切り取られている。

あわせて公開された本予告は、友人に電話をかけるリズの姿から始まる。しかし、電波が悪く会話がままならない。思わず「だから田舎は大嫌い」と半分泣き出しそうな顔で笑いながら言い放つ。交際1周年を迎えたリズと医師であるどこか謎めいたところがあるマルコム。この先の人生プランを考えたいリズは、彼の気持ちを測り兼ねていた。そんな折、マルコムの山荘で記念旅行をすることになった二人。洗練されながらも、何か違和感を感じる山荘で何者かの気配を幾度となく感じ「誰か呼んだの？」とマルコムに問うが、「いいや」と特に探す様子もない返事に「誰かいるの、調べて！」と苛立ちを隠さないリズ。「ここには絶対何かがいる……」と不穏なナレーションとともに、視線を感じ見渡すリズ、何かを見上げ驚くマルコム、そして何かを見つめながら「そんな……」と恐怖に顔を歪めるリズ。彼女が見てしまったものとは。最後にはリズの後ろに、人なのか、人ならざるものなのかの蠢く様子が映されている。

（文＝リアルサウンド編集部）