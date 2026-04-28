【誕生月別】異性から「一緒にいると楽しい」と思われる。「新生活でモテやすい」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第5〜8位＞

4月も終盤に差しかかりましたが、新年度のスタートとともに歓迎会などの「出会いのイベント」が一気に増えたという方も多いはず。初対面で好印象を残せる人は、このタイミングで異性から声をかけられる可能性があります。

新しい環境でどれだけモテやすいかを知りたいなら、まずは自分の誕生月をチェックしてみてください。というのも、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係していると言われているからです。

今回は、誕生月別に見る「新生活でモテやすい人」ランキングの第1〜4位をご紹介します！

■新生活でモテる誕生月をランキング形式で紹介

ここでは、誕生月別に「新生活でモテる誕生月」をランキング形式で紹介します。「春に出会いのイベントが多いから、チャンスを活かせるか気になる……」という方は、要チェックです。

◇第5位 6月生まれ

社交的で人当たりのよい6月生まれは、異性から「一緒にいると楽しい」と思われることが多いタイプ。初対面でも気さくに話せるため、どこにいっても異性から声をかけられるはず。ただし、あまりに愛想よく振る舞いすぎると「八方美人」と誤解されることも……。「愛嬌は、ほどよく」を心がけることも忘れずに。

◇第6位 12月生まれ

自由人で、何を考えているのか分からない部分が、異性から見て「ミステリアス」に見えるのが、12月の特徴です。「追いかけたい本能」の強い異性からすると、その掴めない雰囲気がたまらない魅力になりそう。色っぽいファッションを身に纏うと、よりオーラが高まりモテ度がアップします。

◇第7位 8月生まれ

朗らかで、太陽のように明るい8月生まれは、そこにいるだけで自然と異性を引き寄せてしまうタイプ。華やかな魅力やオーラを備えている8月の人は、ただそこにいるだけでも、異性から多くのアプローチを受けられるはずです。前向きに日々を過ごすと、より多くの異性から声をかけられるはず。

◇第8位 2月生まれ

2月生まれの人は、積極的で活発な性格から、多くの人に愛されます。ニコニコとどんな時も楽しそうな様子に、多くの異性から愛されることでしょう。4〜5月の出会いが増えるタイミングでは、本来持ち備えている気遣いや優しさを見せると、よりたくさんの異性の心を掴めるはず。

■新生活では、出会いを楽しむことが大切

新生活では、相手を思いやれる人や、明るく朗らかなタイプが「モテ」を掴める可能性大。「上手く自分を出せない」と感じる人は、ニコニコと過ごすことで、モテ度もグッとアップします。

新たな出会いが訪れた時は、その時間を思う存分「楽しむこと」を意識してみてください。あなたの魅力が自然と引き立ち、モテ度もぐっと高まるでしょう。

「新生活でモテやすい人」ランキング第1〜12位まで公開中！

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（みくまゆたん）

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