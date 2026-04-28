【誕生月別】自然と注目を集める。「新生活でモテやすい」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第9〜12位＞

4月も終盤に差しかかりましたが、新年度のスタートとともに歓迎会などの「出会いのイベント」が一気に増えたという方も多いはず。初対面で好印象を残せる人は、このタイミングで異性から声をかけられる可能性があります。

新しい環境でどれだけモテやすいかを知りたいなら、まずは自分の誕生月をチェックしてみてください。というのも、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係していると言われているからです。

今回は、誕生月別に見る「新生活でモテやすい人」ランキングの第1〜4位をご紹介します！

■新生活でモテる誕生月をランキング形式で紹介

ここでは、誕生月別に「新生活でモテる誕生月」をランキング形式で紹介します。「春に出会いのイベントが多いから、チャンスを活かせるか気になる……」という方は、要チェックです。

◇第9位 7月生まれ

思いやりがあって優しい7月生まれは、出会いの場でも自然と注目を集めるタイプ。ただ、好きになった相手には自分から積極的に動く一方で、気のない相手にはそっけなく見えてしまうことも……。たとえ「気のない相手」であっても、にこやかに対応しておくことで、あなた本来の魅力がより伝わり、モテ度もぐっと高まるでしょう。

◇第10位 11月生まれ

行動力があり、積極的でポジティブな性格の11月生まれは、異性からのモテ度も高め。ただし、裏表がなく、好きなら「好き」とハッキリ伝えるタイプだからこそ、気のない相手にはついそっけなく見えてしまうことも……。どんな相手にもほどよく愛嬌を見せることで、あなたのポジティブなオーラがさらに引き立ち、モテ度もぐっとアップするはず。

◇第11位 1月生まれ

慎重な性格ゆえ、初対面では「控えめな人」という印象を持たれやすいあなた。出会いの場では目立たないこともありますが、一度好きになった相手を大切にし続ける一途さは大きな魅力です。その真面目さや誠実さをさりげなく伝えられれば、相手に安心感を与え、好印象につながるでしょう。

◇第12位 4月生まれ

4月生まれは恋に積極的で、好きになった相手ができると、何が何でも振り向かせようと努力するタイプ。その一方で、出会いの場ではアグレッシブになりすぎて、異性から一歩引かれてしまう恐れも。出会いの場では、深呼吸を心掛けて。

■新生活では、出会いを楽しむことが大切

新生活では、相手を思いやれる人や、明るく朗らかなタイプが「モテ」を掴める可能性大。「上手く自分を出せない」と感じる人は、ニコニコと過ごすことで、モテ度もグッとアップします。

新たな出会いが訪れた時は、その時間を思う存分「楽しむこと」を意識してみてください。あなたの魅力が自然と引き立ち、モテ度もぐっと高まるでしょう。

「新生活でモテやすい人」ランキング第1〜12位まで公開中！

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（みくまゆたん）

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