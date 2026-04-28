M!LKアリーナツアー『SMILE POP!』DVD＆Blu-ray発売決定！通常盤には“推しカメラ映像”を収録

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M!LKが2025年12月から2026年2月にかけて3都市で開催したアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』の模様を収めたDVD＆Blu-rayが、7月22日にリリースされることが発表となった。

■M!LKアリーナツアーのファイナル公演を収録

本作には、2025年12月6日・7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、2026年1月17日・18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA、さらに2月10日・11日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演まで、全8公演・約6万人を動員した圧巻のツアーの模様を収録。

2026年春のセンバツ高校野球入場行進曲に選ばれた「イイじゃん」、ストリーミング累計1億回再生を突破した大ヒット曲「好きすぎて滅！」、そして最新両A面シングル「爆裂愛してる」を初披露したファイナル公演の熱狂と感動を余すことなく収めた、まさに“決定版”とも言えるライブ映像作品となっている。

さらに初回限定盤には、100ページに及ぶ豪華フォトブックレットやソロアナザージャケットを封入。加えて、ツアー全公演に完全密着したドキュメンタリー映像を収録し、ステージの裏側やメンバーの素顔に迫る貴重な内容が楽しめる。

通常盤には、ファン待望の“推しカメラ映像”を収録。メンバーそれぞれにフォーカスした5曲を収め、ここでしか観ることのできない臨場感溢れるパフォーマンスに注目だ。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイドルパワー」

2026.05.06 ON SALE

Blu-ray＆DVD『M!LK 11th Anniversary Day～爆裂11時間生配信～』

2026.07.22 ON SALE

DVD＆Blu-ray『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/