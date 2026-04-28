asmi、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」のCDリリースが決定
asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」を収録したCDシングルを6月10日に発売することが決定。アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルと、全国各店舗での購入特典も発表された。
■アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルも解禁
本シングルはCD＋Blu-rayの2枚組仕様。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、Blu-rayにはTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のノンクレジットエンディング映像が収められる。
「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のために書き下ろされた楽曲。作詞作曲および編曲はボカロPのハイノミが手掛けており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。
“私は透明”という一節から始まる本楽曲は、誰かのそばにいてもなお残る心の距離や、周囲に馴染もうとするほど曖昧になっていく自分自身の輪郭、そしてそのなかで確かに揺れ続ける感情を繊細に描いた一曲。
ハイノミによる淡く鋭いサウンドと、asmiの儚さと芯の強さを併せ持つ歌声が重なり、エンディングテーマという枠を超えたひとつのポップソングとして深い余韻を残す。
ジャケットには、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のアニメ描き下ろし素材を使用。淡く透明感のある「あわ」の世界観を纏った、この作品のためだけに用意されたビジュアルとなっている。
購入特典は、対象店舗での予約者向けに店舗別全6種が展開される。特典は数量限定となる。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「あわ」
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「あわ」
■【画像】「あわ」のジャケット写真
■【画像】『レプリカだって、恋をする。』のメインビジュアル
■関連リンク
TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』作品サイト
https://replico.jp/
asmi OFFICIAL SITE
https://www.rooftop.tokyo/asmi