asmi、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」のCDリリースが決定

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asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」を収録したCDシングルを6月10日に発売することが決定。アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルと、全国各店舗での購入特典も発表された。

■アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルも解禁

本シングルはCD＋Blu-rayの2枚組仕様。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、Blu-rayにはTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のノンクレジットエンディング映像が収められる。

「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のために書き下ろされた楽曲。作詞作曲および編曲はボカロPのハイノミが手掛けており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。

“私は透明”という一節から始まる本楽曲は、誰かのそばにいてもなお残る心の距離や、周囲に馴染もうとするほど曖昧になっていく自分自身の輪郭、そしてそのなかで確かに揺れ続ける感情を繊細に描いた一曲。

ハイノミによる淡く鋭いサウンドと、asmiの儚さと芯の強さを併せ持つ歌声が重なり、エンディングテーマという枠を超えたひとつのポップソングとして深い余韻を残す。

ジャケットには、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のアニメ描き下ろし素材を使用。淡く透明感のある「あわ」の世界観を纏った、この作品のためだけに用意されたビジュアルとなっている。

購入特典は、対象店舗での予約者向けに店舗別全6種が展開される。特典は数量限定となる。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「あわ」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「あわ」

■【画像】「あわ」のジャケット写真

■【画像】『レプリカだって、恋をする。』のメインビジュアル

■関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』作品サイト

https://replico.jp/

asmi OFFICIAL SITE

https://www.rooftop.tokyo/asmi