「日経225ミニ」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限2849枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2849枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2849( 2849)
バークレイズ証券 1834( 1834)
ソシエテジェネラル証券 1595( 1595)
SBI証券 3004( 1296)
楽天証券 1917( 647)
三菱UFJeスマート 477( 291)
マネックス証券 221( 221)
フィリップ証券 185( 185)
松井証券 171( 171)
インタラクティブ証券 129( 129)
JPモルガン証券 43( 43)
ドイツ証券 32( 32)
日産証券 17( 17)
岩井コスモ証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 115889( 115889)
ソシエテジェネラル証券 50587( 50587)
バークレイズ証券 32416( 32416)
SBI証券 54065( 23251)
楽天証券 38293( 17877)
松井証券 14358( 14358)
ビーオブエー証券 7128( 7128)
日産証券 6275( 6275)
サスケハナ・ホンコン 5848( 5848)
三菱UFJeスマート 7459( 4357)
マネックス証券 3713( 3713)
JPモルガン証券 3450( 3450)
ゴールドマン証券 3091( 3059)
モルガンMUFG証券 1193( 1193)
フィリップ証券 871( 871)
みずほ証券 655( 655)
野村証券 520( 520)
インタラクティブ証券 497( 497)
BNPパリバ証券 394( 394)
大和証券 371( 371)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 17( 17)
フィリップ証券 14( 14)
SBI証券 19( 9)
三菱UFJeスマート 10( 6)
ドイツ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2849( 2849)
バークレイズ証券 1834( 1834)
ソシエテジェネラル証券 1595( 1595)
SBI証券 3004( 1296)
楽天証券 1917( 647)
三菱UFJeスマート 477( 291)
マネックス証券 221( 221)
フィリップ証券 185( 185)
松井証券 171( 171)
インタラクティブ証券 129( 129)
JPモルガン証券 43( 43)
ドイツ証券 32( 32)
日産証券 17( 17)
岩井コスモ証券 8( 8)
安藤証券 6( 6)
ゴールドマン証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 115889( 115889)
ソシエテジェネラル証券 50587( 50587)
バークレイズ証券 32416( 32416)
SBI証券 54065( 23251)
楽天証券 38293( 17877)
松井証券 14358( 14358)
ビーオブエー証券 7128( 7128)
日産証券 6275( 6275)
サスケハナ・ホンコン 5848( 5848)
三菱UFJeスマート 7459( 4357)
マネックス証券 3713( 3713)
JPモルガン証券 3450( 3450)
ゴールドマン証券 3091( 3059)
モルガンMUFG証券 1193( 1193)
フィリップ証券 871( 871)
みずほ証券 655( 655)
野村証券 520( 520)
インタラクティブ証券 497( 497)
BNPパリバ証券 394( 394)
大和証券 371( 371)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 33( 33)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 17( 17)
フィリップ証券 14( 14)
SBI証券 19( 9)
三菱UFJeスマート 10( 6)
ドイツ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース