「日経225ミニ」手口情報（28日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限6332枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6332枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6332( 6332)
ソシエテジェネラル証券 5609( 5109)
バークレイズ証券 3859( 3859)
SBI証券 2938( 1420)
楽天証券 1519( 543)
マネックス証券 370( 370)
フィリップ証券 304( 304)
松井証券 231( 231)
ビーオブエー証券 220( 220)
三菱UFJeスマート 395( 159)
JPモルガン証券 4149( 149)
日産証券 146( 146)
インタラクティブ証券 143( 143)
三菱UFJ証券 1070( 70)
BNPパリバ証券 61( 61)
豊証券 20( 20)
ドイツ証券 11( 11)
モルガンMUFG証券 10( 10)
ゴールドマン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 2500( 0)
UBS証券 1000( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 174107( 174105)
ソシエテジェネラル証券 97806( 97804)
バークレイズ証券 58106( 58106)
SBI証券 54003( 29465)
楽天証券 34267( 18547)
松井証券 18282( 18282)
日産証券 15494( 15494)
サスケハナ・ホンコン 10480( 10480)
モルガンMUFG証券 7992( 7992)
三菱UFJeスマート 10927( 7501)
野村証券 6816( 6792)
BNPパリバ証券 5242( 5242)
ビーオブエー証券 5003( 5003)
JPモルガン証券 4990( 4990)
マネックス証券 4079( 4079)
ゴールドマン証券 3942( 3882)
広田証券 3479( 3479)
みずほ証券 2167( 2046)
インタラクティブ証券 1779( 1779)
シティグループ証券 1538( 1538)
SMBC日興証券 121( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1563( 63)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
フィリップ証券 38( 38)
SBI証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 11( 7)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 8( 6)
ドイツ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
豊証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 6000( 0)
BNPパリバ証券 4500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6332( 6332)
ソシエテジェネラル証券 5609( 5109)
バークレイズ証券 3859( 3859)
SBI証券 2938( 1420)
楽天証券 1519( 543)
マネックス証券 370( 370)
フィリップ証券 304( 304)
松井証券 231( 231)
ビーオブエー証券 220( 220)
三菱UFJeスマート 395( 159)
JPモルガン証券 4149( 149)
日産証券 146( 146)
インタラクティブ証券 143( 143)
三菱UFJ証券 1070( 70)
BNPパリバ証券 61( 61)
豊証券 20( 20)
ドイツ証券 11( 11)
モルガンMUFG証券 10( 10)
ゴールドマン証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 2500( 0)
UBS証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 174107( 174105)
ソシエテジェネラル証券 97806( 97804)
バークレイズ証券 58106( 58106)
SBI証券 54003( 29465)
楽天証券 34267( 18547)
松井証券 18282( 18282)
日産証券 15494( 15494)
サスケハナ・ホンコン 10480( 10480)
モルガンMUFG証券 7992( 7992)
三菱UFJeスマート 10927( 7501)
野村証券 6816( 6792)
BNPパリバ証券 5242( 5242)
ビーオブエー証券 5003( 5003)
JPモルガン証券 4990( 4990)
マネックス証券 4079( 4079)
ゴールドマン証券 3942( 3882)
広田証券 3479( 3479)
みずほ証券 2167( 2046)
インタラクティブ証券 1779( 1779)
シティグループ証券 1538( 1538)
SMBC日興証券 121( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1563( 63)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
フィリップ証券 38( 38)
SBI証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 11( 7)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 8( 6)
ドイツ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
豊証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 6000( 0)
BNPパリバ証券 4500( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース