「TOPIX先物」手口情報（28日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限6618枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6618枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6618( 6618)
ソシエテジェネラル証券 5692( 5692)
バークレイズ証券 5124( 5124)
ビーオブエー証券 1985( 1985)
モルガンMUFG証券 1907( 1907)
ゴールドマン証券 2258( 1176)
JPモルガン証券 1115( 1115)
BNPパリバ証券 974( 974)
シティグループ証券 931( 931)
ドイツ証券 858( 858)
サスケハナ・ホンコン 652( 652)
UBS証券 335( 335)
日産証券 170( 170)
SBI証券 169( 145)
野村証券 110( 106)
HSBC証券 72( 72)
インタラクティブ証券 68( 68)
みずほ証券 28( 28)
SMBC日興証券 11( 11)
広田証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6618( 6618)
ソシエテジェネラル証券 5692( 5692)
バークレイズ証券 5124( 5124)
ビーオブエー証券 1985( 1985)
モルガンMUFG証券 1907( 1907)
ゴールドマン証券 2258( 1176)
JPモルガン証券 1115( 1115)
BNPパリバ証券 974( 974)
シティグループ証券 931( 931)
ドイツ証券 858( 858)
サスケハナ・ホンコン 652( 652)
UBS証券 335( 335)
日産証券 170( 170)
SBI証券 169( 145)
野村証券 110( 106)
HSBC証券 72( 72)
インタラクティブ証券 68( 68)
みずほ証券 28( 28)
SMBC日興証券 11( 11)
広田証券 11( 11)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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