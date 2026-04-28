生放送の命運はカンペ出しにあり　サイコロトーク番組指示出しAVG「伝える情報 伝わる情報」がSteamで無料配信開始

インディゲーム制作・販売サークル「ほんわかふわふわ」は、4月27日よりPC（Steam）向けソフト「伝える情報 伝わる情報」の無料配信を開始しました。

本作は、インターン生のプレイヤーが生放送対談番組のMCへカンペ出しを行うという、ユニークな設定の「サイコロトーク番組指示出し掌編AVG」です。

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■ 内定獲得を目指して不安定なMCをサポート

プレイヤーはテレビ番組のインターン生として、突如として生放送の対談番組でMCへのカンペ出しを任されることになります。サイコロでランダムに決まる話題に対し、事前に共有されているゲスト情報を踏まえながら、不安定なMCを的確なカンペで支え、番組の成功と自身の内定獲得を目指します。

画面上に表示される情報の真偽や、それが視聴者や関係者にどのように伝わるかによってその後の展開が変化し、数分という短いプレイ時間の中で濃密なストーリー分岐を体験できるのが本作の大きな特徴です。

本作はもともと、2023年春に開催された「unity1週間ゲームジャム（テーマ：つたえる）」に参加し、総合評価で5点満点中4.055点という高評価を獲得したブラウザ向けタイトルの移植版にあたります。今回のSteam版リリースに伴い、ディレクターのボイスや実績機能、英語対応などの新要素が追加され、より遊びやすくパワーアップしての登場となりました。

■ リリースを記念し過去作のセールも実施

本作のリリースを記念して、サークル「ほんわかふわふわ」が過去に手掛けた2タイトルの割引セールも5月8日までの期間限定で実施されています。

対象となるのは、全消しからの連チャンでハイスコアを目指すパチスロ風マージパズル「リプレイベルスイカスロットライクゲーム」と、ショートSTのシステムを体験しながら400以上のパチンコ・パチスロ用語に詳しくなれる「ぱちぱちタイピング」。いずれも通常価格から33%オフとなっており、「伝える情報 伝わる情報」と共通のキャラクターたちも活躍する作品となっています。

シナリオやプログラムを担当する花倉みだれ氏と、イラストやデザインを担当する平和なべ氏の2人によって制作された本作。数分でサクッと遊べて完全無料で楽しめる本作は、生放送の裏側で繰り広げられるハラハラドキドキのカンペ出し体験を通じて、プレイヤーの判断力と機転を大いに試してくれそうです。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：伝える情報 伝わる情報

・ジャンル：サイコロトーク番組指示出し掌編AVG

・パブリッシャー：ほんわかふわふわ

・開発元：ほんわかふわふわ

・プラットフォーム：PC（Steam）

・リリース日：2026年4月27日

・価格：無料

・公式X：@M_hanakura

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042805.html