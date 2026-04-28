アキナ山名、愛犬「おまめ」との日々を描いたエッセイ刊行決定 妻の宇都宮まきとイベントも
お笑いコンビ・アキナの山名文和が、自身初のエッセイ『しあわせは小走りでやって来る』（ヨシモトブックス）を6月9日に刊行することが決定。4月27日より予約受付が始まった。
【画像】アキナ・山名文和『しあわせは小走りでやって来る』味のあるイラスト
「やさしく生きようとして、うまくいかなかった。そんなぼくを連れ出したのは、一匹の保護犬だった」
保護犬・柴犬の「おまめ」との暮らしや日々の散歩を通して感じたことをつづった。おまめと過ごす時間の中で、生活が変化し、大切な人と出会い、家族が増え…“生き方の変化”や“気づき”のヒントとなる。
妻の宇都宮まき（吉本新喜劇）と山名家トーク＆サイン・撮影会が、6月7日に大阪・HMV＆BOOKS NAMBAで行われる。
■著者プロフィール
山名文和（やまな・ふみかず）
1980年7月3日生まれ 大阪府出身。NSC大阪校26期生。お笑いコンビ「アキナ」として活動。キングオブコント3回、M-1グランプリ2回の決勝進出を果たす。現在は妻と2人の息子、おまめと暮らしている。
【画像】アキナ・山名文和『しあわせは小走りでやって来る』味のあるイラスト
「やさしく生きようとして、うまくいかなかった。そんなぼくを連れ出したのは、一匹の保護犬だった」
保護犬・柴犬の「おまめ」との暮らしや日々の散歩を通して感じたことをつづった。おまめと過ごす時間の中で、生活が変化し、大切な人と出会い、家族が増え…“生き方の変化”や“気づき”のヒントとなる。
■著者プロフィール
山名文和（やまな・ふみかず）
1980年7月3日生まれ 大阪府出身。NSC大阪校26期生。お笑いコンビ「アキナ」として活動。キングオブコント3回、M-1グランプリ2回の決勝進出を果たす。現在は妻と2人の息子、おまめと暮らしている。