26日のフランスG1ガネー賞

フランス競馬のG1・ガネー賞が26日、パリロンシャン芝2100メートルで行われ、昨年のG1・凱旋門賞を制したダリズ（牡4）が完勝した。驚異的な上がり3Fのタイムに、日本のファンに戦慄が走った。

昨年の凱旋門賞馬が圧倒的なパフォーマンスを披露した。スローペースで流れたレースで、直線で末脚全開。ライバルを寄せ付けず、圧勝を飾った。

主催のフランスギャロはレース後、トラッキングレポートを公開。日本の「上がり3F」と等しいラスト600メートルは「31.94」と記されていた。

2025年のJRA年度代表馬フォーエバーヤング（牡4、矢作）に凱旋門賞を目指すプランが浮上しており、秋の大一番でライバルとなる存在。強烈すぎる末脚に日本人ファンにも戦慄が走った。

Xには「上がり3F 31.94って…時計壊れてない？」「フランスで31.94ってどういうことなん バケモンやん」「31.94！？！？！？」「10秒台の加速ラップなんてロンシャンで初めて観た」「やばすぎて震える上がり」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）