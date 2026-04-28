おととし2024年7月の豪雨で被災し、集団移転事業の検討が進む戸沢村蔵岡地区で27日夜、住民説明会が開かれ、5月から集団移転に伴う家屋の補償金を算定する調査が始まることが明らかになりました。



2024年7月の豪雨で地区に住んでいた69世帯のほとんどが浸水した戸沢村蔵岡地区は、地区からの集団移転についてすべての世帯が賛同しています。

27日夕方は4回目の住民説明会が開かれ、集団移転に向けた村のこれまでの進捗や、補償金の算定に向けた調査について村の担当者が説明しました。

集団移転事業で村は、現在の家屋の補償金を住民に支払います。27日は補償金の算定調査に向けた住民と業者の日程調整が行われました。村によりますと、調査は5月中に全世帯で始まる見込みです。





蔵岡地区会山崎昇会長「着実に事業が進んでいることを実感。子どもの世代や孫の世代まで安心して生活できるよう、そういう生活空間を一日も早く建築し、そこに居住できるように、より具体的に皆さんの課題として持ち帰ったと認識している」住民「補償調査の日程はまだはっきりしていない。これから皆さんあれするって。でもだいぶ、色々軌道に乗ってきた。良かったです。早くやってもらわないといなくなってしまう」住民「例えば補償金の金額によって村を離れるとかそういうことになったとき、心配だったので質問した。村は納得してもらうしかないという回答だった。それはしょうがないと思う。集団移転は一人だけ残るわけにはいかないので」住民「前回話を聞いたのが去年12月だったが、その時の説明会と比べてもあまり仕方ないかもしれないが進捗はあまりない印象。うちなんか家族が多いので進捗が早い方が助かる」加藤文明戸沢村長「我々としてはできるだけ早くという言葉を何回も使うが、対相手がいるので。しっかりとお願いをしている段階ということに尽きる」村は、家屋の補償金を算定する調査を進めるとともに、集団移転事業について国の同意を待ちたいとしています。