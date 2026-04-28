【巨人】小林誠司のカラフルドーナツが優勝 選手コーチプロデュースグルメのベストナイン発表
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）
巨人は２８日の広島戦（東京ドーム）の試合前に、東京ドーム場内外で販売しているプロデュースグルメの中からファン投票で上位９位の「極旨９（ごくうまナイン）」を決める総選挙の結果を発表した。
全３７品の豪華ラインアップから選ばれた上位９品は以下の通り。
１位 『小林誠司×Ｒｏｕｔｅ６６ Ｄｉｎｅｒ 誠司のあまうま［ハート］カラフルドーナツ』
２位 『阿部慎之助×親父のクラフトハイボール 最高です！三種のこだわり炭火焼鳥 〜柚子胡椒おろし添え〜』
３位 『門脇誠×球場屋台大平ちゃん 門脇のストロング！！肉盛り炒飯』
４位 『山粼伊織×Ｓｍａｓｈｅｄ Ｂｕｒｇｅｒ ＴＯＫＹＯ 変幻自在！魅惑のハニーチーズバーガー』
５位 『赤星優志×ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ 赤星の勝ち星！贅沢和牛カルビ丼』
６位 川相昌弘『岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ』
７位 『「＃坂本勇人はなぜグルメも神なのか」丼』
８位 『田中将大×仙臺たんや 利久 シン・魂の牛たんづくし丼』
９位 田中瑛斗『田中瑛斗×クリスピーズバーガー 瑛斗流唐揚げ〜ニンニク醬油＆柚子胡椒〜』