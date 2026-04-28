プロデュースグルメ総選挙２０２６の結果が発表された（カメラ・小林　泰斗）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人―広島（２８日・東京ドーム）

　巨人は２８日の広島戦（東京ドーム）の試合前に、東京ドーム場内外で販売しているプロデュースグルメの中からファン投票で上位９位の「極旨９（ごくうまナイン）」を決める総選挙の結果を発表した。

　全３７品の豪華ラインアップから選ばれた上位９品は以下の通り。

１位　『小林誠司×Ｒｏｕｔｅ６６　Ｄｉｎｅｒ　誠司のあまうま［ハート］カラフルドーナツ』

２位　『阿部慎之助×親父のクラフトハイボール　最高です！三種のこだわり炭火焼鳥　〜柚子胡椒おろし添え〜』

３位　『門脇誠×球場屋台大平ちゃん　門脇のストロング！！肉盛り炒飯』

４位　『山粼伊織×Ｓｍａｓｈｅｄ　Ｂｕｒｇｅｒ　ＴＯＫＹＯ　変幻自在！魅惑のハニーチーズバーガー』

５位　『赤星優志×ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫ　赤星の勝ち星！贅沢和牛カルビ丼』

６位　川相昌弘『岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼　ダブルで美味しい川相塾グルメ』

７位　『「＃坂本勇人はなぜグルメも神なのか」丼』

８位　『田中将大×仙臺たんや　利久　シン・魂の牛たんづくし丼』

９位　田中瑛斗『田中瑛斗×クリスピーズバーガー　瑛斗流唐揚げ〜ニンニク醬油＆柚子胡椒〜』