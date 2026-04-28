◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（２８日・東京ドーム）

広島のドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝が「７番・中堅」で３戦ぶりにスタメン復帰した。ここまで打率１割６分１厘と苦しみ、ベンチスタートが続いていた。

３月３１日のヤクルト戦（神宮）でフェンスに激突して故障離脱したルーキー。１軍復帰した今月１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）こそ２安打したが、その後は１４打数１安打で８三振。２５日・阪神戦（甲子園）で故障期間を除けば初めてスタメンから外れた。同戦は代打で出場も、空振り三振。２６日の同カードは出場機会がなかった。

３連敗中のチームは、８試合連続で２得点以下という貧打に苦しむ。チーム打率２割２厘は１２球団最低。この日は３戦連続で秋山を１番に起用し、菊池が３戦ぶりに２番に入った。ベテラン２人が今季初めて１、２番に並ぶ形となった。

広島のスタメンは以下。

１（左）秋山翔吾

２（二）菊池涼介

３（遊）小園海斗

４（一）坂倉将吾

５（右）野間峻祥

６（三）佐々木泰

７（中）平川蓮

８（捕）持丸泰輝

９（投）床田寛樹