出川哲朗、社会問題に切り込む特番にビクビク「めちゃめちゃ炎上するってことですか？」【コメントあり】
お笑いタレントの出川哲朗とQuizKnockの伊沢拓司がMCを務める特別番組『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで、5月7日・6月4日午後10時から放送される。
【番組カット】特番『ニッポンYABAデータ』ゲスト
2025年9月の深夜放送からするおよそ8ヶ月…特番バラエティーが木曜午後10時に登場。今回も、日本の「ヤバい！」現状をさまざまなデータからひもとき、番組独自の深堀調査でその本質に迫る。
毎日のように驚くようなニュースが飛び込んでくる昨今。物価高、AIの進化、オーバーコンプライアンス、若者の恋愛離れ…など、「ヤバい!!ヤバい!!」と叫ばれてはいるけれど、一体どれほど日本はヤバいのか（!?）。本番組で抜群のコンビネーションを披露する出川と伊沢をMCに、個性豊かなパネラーとともに考えていきます。
5月7日の放送のテーマは「物価が高くてヤバいよ!?」「AIの進化が凄すぎてヤバいよ!?」。パネラーには、ホラン千秋、向井慧（パンサー）、松村沙友理、馬渕磨理子（経済アナリスト）、今井翔太（AI研究者）が登場。6月4日の放送のテーマは「過剰コンプラ社会がヤバいよ!?」「若者の恋愛離れがヤバいよ!?」。パネラーにはホラン千秋、森田哲矢（さらば青春の光）、森香澄、石田健が登場する。
【コメント】
――収録お疲れ様でした！
伊沢：盛り上がった…！盛り上がりすぎました。すごい議論が盛り上がって！
出川：全然、まだ喋り足らないくらい。
伊沢：生放送でやってもいいくらい、めっちゃ楽しかったですね！
――今回印象に残っているポイントはどこですか？
伊沢：出川さんの素直なご意見、これはすごく大事で。言いづらい世の中になっている中、こういう意見をちゃんと言ってくださって、それに対してみんながいろいろ言いながら、どんどんと結論が良い方向に向かっていく。これを見てほしいなと思っています。
出川：ちょっと待ってください！それはめちゃめちゃ炎上するってことですか？
伊沢：違います。気にしすぎ、気にしすぎ(笑)
でも、出川さんが言っていることは、変です。変なことは言っているんだけど、でも、それを気にして言えない人がいるから、出川さんが代弁者になっている。素直な意見はすごく大事だから。
それは、すごくこの番組の根幹を成しているなと思いますね。
出川：僕は、本当に難しいことが分からないので、視聴者代表くらいの感じで言わせてもらっているんだけれども、なるほど、確かに変なことを言っているのかもしれませんね。
伊沢：そのままでいてほしい。そのままでいてほしいんです、私は。
出川：そのままで大丈夫ですか?
伊沢：大丈夫です！思っている人は結構いると思うんです。
出川：多分それはいると思うんですよね。僕と同じような考えの方はいっぱいいると思うんですけど。
私的に、一番助かっているのは、番組の最後の伊沢君の言葉。これにどれだけ救われているか。
テーマの終わりで僕が何か言った後、伊沢くんが最後必ず締めてくれるんですけど、
それがとにかくすごくかっこいい。この最後の総括をぜひ、聞いてもらいたい。
伊沢：ありがとうございます！
――お2人のペア、相性のほどは？
伊沢：いや本当に、この組み合わせよくぞという感じですね！出川さんは僕が言えないことを全部言ってくださる。全部が出川さんに始まり、出川さんで終わるので、やっぱり出川さんがいてくださるからこそ、すべてがスタートする番組だなと思いましたね。
出川：僕はこの人に『報道ステーション』に行ってほしくない！
伊沢：(笑)
出川：それだけですね。僕の横にいてほしいですね。
伊沢：一緒にやっていきたいなと思っておりますので、ぜひとも。
出川：引き抜かないでください！テレビ朝日さん、お願いします！
伊沢：お仕事は待ってます！
出川：いやー！やめてー！違う時間帯でお願いします！
伊沢：(笑)
■『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』概要
放送日時：5月7日・6月4日（木）午後10時 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演者：MC：出川哲朗、伊沢拓司
パネラー（5月7日OA）：ホラン千秋、向井慧（パンサー）、松村沙友理、馬渕磨理子（経済アナリスト）、今井翔太（AI研究者）
パネラー（6月4日OA）：ホラン千秋、森田哲矢（さらば青春の光）、森香澄、石田健
【番組カット】特番『ニッポンYABAデータ』ゲスト
2025年9月の深夜放送からするおよそ8ヶ月…特番バラエティーが木曜午後10時に登場。今回も、日本の「ヤバい！」現状をさまざまなデータからひもとき、番組独自の深堀調査でその本質に迫る。
5月7日の放送のテーマは「物価が高くてヤバいよ!?」「AIの進化が凄すぎてヤバいよ!?」。パネラーには、ホラン千秋、向井慧（パンサー）、松村沙友理、馬渕磨理子（経済アナリスト）、今井翔太（AI研究者）が登場。6月4日の放送のテーマは「過剰コンプラ社会がヤバいよ!?」「若者の恋愛離れがヤバいよ!?」。パネラーにはホラン千秋、森田哲矢（さらば青春の光）、森香澄、石田健が登場する。
【コメント】
――収録お疲れ様でした！
伊沢：盛り上がった…！盛り上がりすぎました。すごい議論が盛り上がって！
出川：全然、まだ喋り足らないくらい。
伊沢：生放送でやってもいいくらい、めっちゃ楽しかったですね！
――今回印象に残っているポイントはどこですか？
伊沢：出川さんの素直なご意見、これはすごく大事で。言いづらい世の中になっている中、こういう意見をちゃんと言ってくださって、それに対してみんながいろいろ言いながら、どんどんと結論が良い方向に向かっていく。これを見てほしいなと思っています。
出川：ちょっと待ってください！それはめちゃめちゃ炎上するってことですか？
伊沢：違います。気にしすぎ、気にしすぎ(笑)
でも、出川さんが言っていることは、変です。変なことは言っているんだけど、でも、それを気にして言えない人がいるから、出川さんが代弁者になっている。素直な意見はすごく大事だから。
それは、すごくこの番組の根幹を成しているなと思いますね。
出川：僕は、本当に難しいことが分からないので、視聴者代表くらいの感じで言わせてもらっているんだけれども、なるほど、確かに変なことを言っているのかもしれませんね。
伊沢：そのままでいてほしい。そのままでいてほしいんです、私は。
出川：そのままで大丈夫ですか?
伊沢：大丈夫です！思っている人は結構いると思うんです。
出川：多分それはいると思うんですよね。僕と同じような考えの方はいっぱいいると思うんですけど。
私的に、一番助かっているのは、番組の最後の伊沢君の言葉。これにどれだけ救われているか。
テーマの終わりで僕が何か言った後、伊沢くんが最後必ず締めてくれるんですけど、
それがとにかくすごくかっこいい。この最後の総括をぜひ、聞いてもらいたい。
伊沢：ありがとうございます！
――お2人のペア、相性のほどは？
伊沢：いや本当に、この組み合わせよくぞという感じですね！出川さんは僕が言えないことを全部言ってくださる。全部が出川さんに始まり、出川さんで終わるので、やっぱり出川さんがいてくださるからこそ、すべてがスタートする番組だなと思いましたね。
出川：僕はこの人に『報道ステーション』に行ってほしくない！
伊沢：(笑)
出川：それだけですね。僕の横にいてほしいですね。
伊沢：一緒にやっていきたいなと思っておりますので、ぜひとも。
出川：引き抜かないでください！テレビ朝日さん、お願いします！
伊沢：お仕事は待ってます！
出川：いやー！やめてー！違う時間帯でお願いします！
伊沢：(笑)
■『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』概要
放送日時：5月7日・6月4日（木）午後10時 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演者：MC：出川哲朗、伊沢拓司
パネラー（5月7日OA）：ホラン千秋、向井慧（パンサー）、松村沙友理、馬渕磨理子（経済アナリスト）、今井翔太（AI研究者）
パネラー（6月4日OA）：ホラン千秋、森田哲矢（さらば青春の光）、森香澄、石田健