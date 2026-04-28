４月２９日から大型連休が始まりますが、期間中はまとまった雨もない見込みで、ガーデニング日和となりそうです。



店には花や野菜の苗がぞくぞくと入荷しています。



色とりどりの花が並ぶ札幌市内のガーデンショップです。



２０２６年の道内は桜の開花も早く、ガーデニングシーズンも到来しています。



早くも寄せ植えのレッスンが始まっていました。

（garden shop sora 瀧口利佳さん）「ここは高さは絶対一緒。こう見たらかわいいね」



この日行われていたのは「ギャザリング寄せ植え」。



好きな苗を割り、組み合わせて鉢に植え込んでいくのがポイントです。



（体験した人）「先生に教えていただいて、たくさんの花材があるのに一つに入れられてすごい」



作る人によって立体感や色合いもさまざまで、唯一無二の作品が出来上がりました。



（garden shop sora 瀧口利佳さん）「いろんなものを組み合わせて色合いを楽しんでもらいたい」



（向山記者）「ガーデニングはお花だけではないんです。いま人気があるのが、野菜の苗も多く取り揃えているんです」



札幌市北区の園芸店です。



およそ３万種にものぼる苗を販売しています。



北海道の家庭菜園で育てる野菜の顔ぶれに変化がありました。



中でも人気が高まっているのが、沖縄や南九州で作るゴーヤや落花生などの野菜です。



北海道の暑い夏の気温から栽培できるようになりました。

（花のとびつか 青木ゆかり店長） 「一押しはこちらのサツマイモ。非常に温暖化でたくさんできるようになっている。プランターでもできるのでやってみていただきたい」



サツマイモは１つの苗で畑であれば２０個ほど、プランターでは５個ほど収穫が可能で、庭や畑がなくても手軽にできるため人気を集めています。



（客）「去年は大きいのがとれた。プランターでやっている。いろいろ種類あるのでやわらかめとか、かためとか。天ぷらとか考えてやってみようかな」



（花のとびつか 青木ゆかり店長）「とれたてを食べるのは味が全然ちがう。野菜も非常に高いので、自分たちが食べる分だけでも家で作ってみていただければ」



春の訪れとともに、彩りがうれしいガーデニングシーズン。



家庭菜園やプランターに植えるなど大型連休の過ごし方としておすすめです。