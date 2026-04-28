「復帰に着実に前進」今井達也がリハビリ登板へ　“救世主”的活躍を現地番記者が切望　「イマイには確かな才能がある」

今井が復帰に向けて歩みを進める(C)Getty Images

右腕の疲労で負傷者リスト（IL）入りとなっている、アストロズの今井達也が現地時間4月28日に2Aの試合でリハビリ登板を行う見込みだと、米国内各メディアが報じた。

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今井は今季3度目の先発登板となった4月10日のマリナーズ戦後、右腕の不調によりIL入りが発表された。すでにブルペンでの投球も行われており、28日に登板となれば、戦線離脱後で初の実戦マウンドとなる。

米メディア『Sports Illustrated』でアストロズの記事を担当する、ザイオン・トラメル記者もこの一報を伝えており、「先発右腕のタツヤ・イマイは4月13日に右腕の疲労で負傷者リスト入りしたが、復帰に向けて着実に前進しているようだ」などと、同サイト上に綴っている。

トラメル氏は、今井の他にも、ハンター・ブラウン、クリスチャン・ハビエル、コディ・ボルトンなど先発陣で故障者が続出しているアストロズの現状にも触れており、「全体として、今季ここまでの投手陣の立ち上がりは厳しいものとなっている。チーム防御率はリーグワーストで、与四球数は最多、本塁打もリーグ2番目に多く被弾している」と説明。