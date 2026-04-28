元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が28日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、両親にまつわるエピソードを明かした。

番組では、純喫茶の店がモバイルオーダーシステムを導入した反響にまつわるネット記事を紹介。データが取りやすくなったと喜ぶオーナーの声とは対照的に、古き良き純喫茶の雰囲気の変化を指摘する声もあったという。

北斗はモバイルオーダーが理解できないタイプだといい、隣の作家・岩下尚史氏から「もっと使いこなせ」と言われているものの、「できなくて」と打ち明けた。

「使いこなさないと何も食べられないなって思うし、買ったりするのもそうだし。時代に付いて行かなきゃとは思うんだけど…」

北斗が苦手なら、北斗の両親も言わずもがな。家で作りすぎたスープを届けに実家へ戻ったところ、両親がちょうど食事するところだったという。「私の父と母が、2人でお昼に“漬物だけで食べちゃおう”って言っていた」。外食を勧めたところ、両親からは「“もう何も食べに行けない”って」と嘆きの声が返ってきたという。

モバイルオーダーにはスマホが必要だが、父は携帯電話を持っておらず、母もお年寄りが使いやすい簡易型スマホだという。「できれば、注文制度みたいなのも残して欲しいなと思うよね」と呼びかけた。