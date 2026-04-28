ＪＲＡが購入、育成した２歳馬のトレーニングセール「２０２６ ＪＲＡ ブリーズアップセール」が４月２８日、中山競馬場で開催された。今年で２２回目を迎えて、オンラインビッドシステムによる購買を含むセリ方式で行われた。上場頭数は７７頭で、７１頭（牡馬３８頭、牝馬３３頭）が売却された。

注目を集めたのはレイデオロ産駒の牡馬「ウインアルエットの２０２４」で、牡馬、牝馬を通じて同セール史上最高額となる８２００万円で秋元竜弥氏が落札した。これまでの最高落札額だった昨年の５４００万円を大幅に更新。伯母に０５年のアネモネＳなどオープンで２勝したペニーホイッスルなどがいる血統だ。

預託先に予定されている村田調教師は「（金額に）びっくりしました。オーナーにクラシックを目指せる馬を見つけてほしいと言われたので、この馬を薦めました。昨日の調教（騎乗供覧）で初めて見て、サイズも大きくて馬体もよかった。レイデオロ産駒は早熟なイメージがないなかで、現状でこの動きができるのは将来性があると思い、オーナーも気に入ってくれました。調教を進めていって、仕上がり次第では速めの始動を考えています」と期待を込めた。今後はこのまま美浦に入厩する予定という。