全日本スキー連盟（SAJ）は28日、東京都内で25〜26年シーズンに優れた成績を収めた選手を表彰する「スノーアワード2026」を開催した。特別功労賞も発表され、五輪6大会に出場したノルディック複合男子の渡部暁斗さん、同じく7大会に出場したスノーボード・アルペン女子の竹内智香さんが選ばれた。

2人はいずれも2月のミラノ・コルティナ五輪を最後に現役を引退。渡部さんは14年ソチ、18年平昌、22年北京と五輪3大会連続でメダルを計4個獲得。W杯でも17〜18年シーズンで総合優勝を果たすなど、長年日本の複合勢をけん引した。

渡部さんは「特別な賞をいただき、長年の功績を称えていただき、ありがたく思う。（ジャンプの）葛西（紀明）さんには“まだ若手なんだから”と言われたりするが、トップレベルでは20年間やって、本当に長い間、応援ありがとうございました。これまでの経験をスポーツ界、社会全体に還元する人生にしたいと思う」と述べた。

一方の竹内さんは14年ソチ大会のパラレル大回転で銀メダルを獲得。女子選手の冬季五輪7大会連続出場はギネス世界記録にも認定され、「98年長野を見て、五輪の世界、メダリストに憧れて、（競技生活）28年間、思う存分楽しめた。支えてくれた皆さま、縁と縁がつながっていることに、改めて感謝したい」と実感を込めた。