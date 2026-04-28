京の文化を学ぶ！「星のや京都」の「大人の自由研究」
６、７、８月と暦ごとに違った催しを開催「星のや京都」で2026年6月1日（月）〜8月24日（月）の期間に楽しめる「大人の自由研究」。京都の人々が大事に受け継いできた、初夏から初秋にかけての催しを体験できます。
６月のホタル狩りやお囃子鑑賞、７・８月の七夕体験、８月の暁天講座など、千年前から続く風習や伝統文化に触れられます。非日常の体験でタイムスリップ気分を味わいましょう！
6月「奥嵐山の蛍狩り」
夜には「星のや京都」のスタッフだからこそ知る、⼤堰川沿いのホタルの⽣息ポイントへ。日常の喧騒から離れ、平安貴族の時間を追体験をすることで、現代の忙しさを忘れて感性が研ぎ澄まされていくはずです。
■奥嵐山の蛍狩り
開催日：2026年6月12日（金）〜14日（日）
時間：16〜17時（読み語り）、20〜21時（ホタル狩り）
料金：無料
定員：2組2〜4名
予約：公式サイトから1日前までに要予約
6月「京のお囃子舟」京都の夏といえば、祇園祭！ 祇園祭の山鉾の一つである「鷹山（たかやま）」を継承する鷹山保存会の方が屋形舟に乗って、お囃子の演奏をしてくれます。
鑑賞後は楽器の奏法を教わり、舟上の囃子方と合奏することもできちゃいます。伝統文化を支える人々と共に音を重ねる一体感を通して、京都の夏の情景に深く没入することができます。
■京のお囃子舟
期間：2026年6月20日（土）、21（日）、27日（土）、28日（日）
時間：17時30分〜18時30分
料金：無料
定員：15名
予約：公式サイトから3日前までに要予約
7月〜8月「七夕体験」七夕も、古くから京都で大切にされてきた行事です。平安貴族が梶の葉に願い事を書き記した風習にならい、短冊ではなく梶の葉に思いを綴り、川に流します。
平安時代から千年以上続く、風流な七夕の歴史に思いを馳せるひととき。日常ではできない体験をすることで、慌ただしい日々のなかで自分自身を見つめ直すきっかけになることでしょう。
■七夕体験
期間：2026年7月4日（土）〜7日（火）、8月15日（土）〜19日（水）
料金：無料
8月「奥嵐山の暁天講座」夏の早朝に寺院で説法を聴く「暁天（ぎょうてん）講座」にならって、「星のや京都」にも特別な学びの場が登場。華道「未生流笹岡」の家元や、創業300年の「山田松香木店」の専門家、「星のや京都」を管理する「植彌加藤造園」の庭師など、京都の美意識を支える第一人者が講師として登壇します。
伝統の神髄に触れ、その背景にある歴史や美意識を学んで教養を深める絶好の機会です。
■奥嵐山の暁天講座
期間：2026年8月3日（月）、10日（月）、17日（月）、24日（月）
時間：7時〜8時10分
料金：無料
定員：8名
予約：公式サイトから2日前までに要予約
京都の伝統文化に触れる「大人の自由研究」では、古くからで受け継がれてきた伝統文化に触れ、実際に体験することもできます。
香りに集中する「聞香」、花と対話する「華道」、心経に身を委ねる「朝のお勤め」といった感覚を研ぎ澄ます体験で、探求心がかき立てられます。
聞香聞香（もんこう）とは、香木の香りに心を傾け、じっくりと鑑賞すること。本格的な道具や、伽羅などの貴重な香木を使いながら、親しみやすく説明してもらえます。
■聞香
開催日：通年
時間：16時〜16時40分
料金：1名3388円
定員：1組
予約：公式サイトから事前予約
京の家元に学ぶ華道未生流笹岡の家元から直接華道を学ぶことができるプライベートレッスン。静謐な和室で花材と対話し、生け方の初歩から日々の暮らしに通じる教えまで得ることができます。
草花の取捨選択を通じて本質を見極める観察眼を養い、深い集中力を得られます。伝統美に触れながら心を整えましょう。
■京の家元に学ぶ華道
開催日：通年 ※不定期で除外日あり
時間：希望の時間（予約時に申し込み）
料金：2名14万5200円、3名17万4240円、4名20万3280円
定員：2〜4名
予約：公式サイトから7日前まで
朝のお勤め「大徳寺瑞峰院」にて、早朝の凛とした空気のなかで読経と座禅を行う「朝のお勤め」を体験します。
お勤めの後は抹茶をいただきながらご住職の説法を聞いて、禅の心に触れてみましょう。
■朝のお勤め
開催日：通年
※除外日は毎月1日、15日、22日、28日、お盆（8月10〜16日）、年末年始（12月26日〜1月7日）、その他ご住職の都合により変更あり
時間：5〜8時
料金：1名1万5427円
定員：2〜4名
予約：公式サイトから7日前まで
「星のや京都」は、かつて平安貴族が別荘を構え、四季折々の情景を愛でながら詩歌や舟遊びに興じた場所。風光明媚な奥嵐山で、自分のためのぜいたくな滞在を体験してみてはいかがですか？
■星のや京都「大人の自由研究」
住所：京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2
TEL：050-3134-8091（星のや総合予約）
期間：2026年6月1日（月）〜8月24日（月）
時間：プログラムにより異なる
料金：プログラムにより異なる。
宿泊は別途、1泊19万3000円〜 ※サービス料込
アクセス：阪急嵐山駅から徒歩約10分
対象：宿泊者
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。