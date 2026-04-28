双子のママ・中川翔子、2人分の離乳食公開「量増えてる」「お揃いの食器も可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/28】歌手でタレントの中川翔子が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の離乳食を公開した。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「量増えてる」2人分の手作り離乳食
中川は「本日の離乳食」と記し、双子の息子の離乳食を披露。それぞれのトレーに並べられた食器には、少し粒が残った状態の粥と丁寧にペーストされた赤や白の食材が盛り付けられている。
この投稿に、ファンからは「量増えてる」「双子ちゃんの成長感じる」「愛情たっぷり」「いつも尊敬する」「お揃いの食器も可愛い」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「量増えてる」2人分の手作り離乳食
◆中川翔子、双子の息子の離乳食披露
中川は「本日の離乳食」と記し、双子の息子の離乳食を披露。それぞれのトレーに並べられた食器には、少し粒が残った状態の粥と丁寧にペーストされた赤や白の食材が盛り付けられている。
◆中川翔子の投稿に「双子ちゃんの成長感じる」の声
この投稿に、ファンからは「量増えてる」「双子ちゃんの成長感じる」「愛情たっぷり」「いつも尊敬する」「お揃いの食器も可愛い」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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