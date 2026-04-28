（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日スーパーで聞いた

今お得な食材を値段とともに紹介さらに、それを使った“簡単レシピ”も

お伝えします。今回紹介していただけるのは「田子重西中原店」店長の増田さんです。





「ニラ玉」

きょうのおすすめの野菜はこちらです。「ニラ」。（松浦 悠真 気象予報士）ニラ。確かにね…いろいろな料理にも使えますし、いいですよね。（岩本 美蘭 アナウンサー）スーパーにも1年中あるイメージですよね…なんですけど、ニラが去年に比べておよそ2割ほど安くなっていまして、今は成長が早く葉が柔らかい時期ということで、3月から5月にかけて出荷量が増えているそうなんです。（松浦 悠真 気象予報士）それで特にまた安くなりやすいということですね。じゃあちょっと聞いていきましょうかね。澤井さんお願いします。（スタジオ 澤 井志帆 アナウンサー）ニラは高い栄養価を持つスタミナ野菜なんですが、アリシンという香り成分が含まれていまして、疲労回復や冷え性の改善に効果的といわれているんです。（松浦 悠真 気象予報士）もうね、ちょうどこの新生活が長くなってきて疲れが溜まってるタイミングですからね。（岩本 美蘭 アナウンサー）もうカンペなしだそうです。じゃあ販売価格も見ていきましょう。こちらです。28日、「田子重西中原店」では1束96円で販売されていました。そしてその他の店舗でも100円前後で販売されているということで、かなりお安くなっていますよね。それではそんなニラを使ったレシピも見ていきましょう。こちらです。

（岩本 美蘭 アナウンサー）

材料はニラ2分の1束、卵、鶏ガラスープの素、そして塩、胡椒、ごま油となっております。

それでは作り方も見ていきます。（まだ食べないでくださいね）まだ待ってください。

ニラは5センチの長さに切って、ボウルに卵、鶏ガラスープの素を入れて混ぜます。

そして、ごま油を半分入れて熱し、その後に卵を流し入れて、中火で混ぜながら、ふんわりするまで炒めます。

そして残りのごま油を入れて熱し、ニラを中火でさっと炒めて、塩、胡椒、そして卵を…先ほどのものを入れて炒めます。これだけでもう完成です。



藤井さんお待たせいたしました。お召し上がりください。



（スタジオ出演者 試食）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

皆さんも、簡単ニラレシピ、ぜひ試してみてください。以上「静岡献立予報」でした。