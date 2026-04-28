小説家でタレントの宮田愛萌（28）が28日、東京・新宿のブックファースト新宿店で写真展「＃6E0304」を開催した。

昨年4月から始まった写真集プロジェクトの集大成として開催され、合計200点以上の写真を一挙に展示。プロジェクトは1年間期間限定で毎月宮田の写真集が届くというものだったが「1年あっという間だった。12冊並んでいるのを見ると、いっぱい撮ってもらえたなと思ってうれしい」と達成感をにじませた。

同店で書籍を購入するともらえるオリジナルブックカバーは、イラストと写真集カットの両面展開。制作にあたり「“顔は恥ずかしいです”って言ってたんですけど、“ファンの人が欲しいのは顔だよ”って言われて…」と恥ずかしそうに振り返った。イラスト面は愛犬の「みんと」のロゴを手描きしたといい「ロゴをスケッチブックに描いていいよ〜って言われて、いっぱい描いた中で選ばれました」と笑顔。「お気に入りの文庫本にかけるのがおすすめです」と話した。

この日は28歳の誕生日で「ファンの方が来てくださるので、みんなから祝ってもらおうという気持ち」と期待している様子。両親や友達も宮田の誕生日を祝福しに会場を訪れることを打ち明け、「友達がわざわざ来てお祝いしてくれる。ファンやスタッフさん、友人ら全ての人に祝ってもらえるのでうれしい」と喜びをかみしめた。写真展は同所で29日午後10時30分まで。