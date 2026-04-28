東京・八王子市の会員制貸金庫に置かれていた貸金庫が壊され、中に入っていた現金が盗まれました。利用者のひとりは「金庫には4億から5億円が入っていた」と話しています。

きょう（28日）午前9時ごろ、八王子市旭町の会員制の貸金庫で「ビルで貸し出している貸金庫がこじ開けられている」と従業員から110番通報がありました。

警視庁によりますと、地下一階にある貸金庫およそ900個のうち2個がバールのようなもので壊されていて、中に入っていた現金が盗まれたということです。このうちの1個の貸金庫を利用していた、元飲食店経営者の50代の男性は「金庫には4億から5億円が入っていた」と話しています。

きのう（27日）午後9時すぎには、周辺の防犯カメラに実行犯とみられる複数の人物が現場の建物に出入りする様子が写っていて、10分に満たない短時間の犯行だということです。

また、当時、貸金庫がある部屋の出入り口は施錠されていて、こじ開けられた形跡がないことから、実行犯は専用のカードキーを使って侵入したとみられています。

実行犯は犯行後、車で逃走したということで、警視庁は窃盗事件として行方を追っています。

現場は、JR八王子駅から北西におよそ200メートルの店舗が密集するエリアです。