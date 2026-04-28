ゴールデンウイークが始まる29日(水・昭和の日)は、北海道で晴れますが、本州付近は雲が主役となりそうです。28日(火)午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■29日は雲が主役 傘の出番も

29日(水・昭和の日)は、東北南部〜九州、沖縄にかけて雲が増えそうです。東北と北陸は昼ごろまで、にわか雨があるでしょう。折りたたみ傘を持ち歩いておくと安心です。

夕方以降は、関東でも雨の降る所があるでしょう。夜は九州や四国、沖縄も雨で、沖縄は雷雨となる所がありそうです。

■山林火災続く岩手・大槌町の雨は？

岩手県大槌町では、28日(火)は17時までに5.0ミリの雨を観測しました。このあと29日(水・昭和の日)の昼前にかけて、雨が降ったりやんだりとなるでしょう。29日(水・昭和の日)の午後は次第に天気が回復して、夕方には晴れてきそうです。

29日(水・昭和の日)は寒くなりそうです。大槌町の朝の最低気温は6℃、日中の最高気温は10℃の予想です。避難所で過ごす際は、足元が冷えないよう厚手のアルミシートや段ボールを床に敷く、足首を温めるなど、暖かくしてお過ごしください。

■北海道は晴れるが寒さとにわか雨に注意

上空に寒気が流れ込んでいる北海道は、29日(水・昭和の日)の朝は冷え込みそうです。最低気温は稚内と網走で1℃、函館で3℃の予想で、平年を下回る見込みです。

日中は日差しが届きますが、それでも最高気温は釧路で8℃、網走で6℃など、平年を下回る所があるでしょう。また、昼過ぎ以降はにわか雨の可能性があります。

■日本海側で気温ダウン 関東〜西も暑さ控えめ

28日(火)は西日本と東日本で25℃以上の夏日が続出。宮崎では30℃に迫る暑さとなりました。一方、北海道は気温が大幅に下がり、寒くなりました。

29日(水・昭和の日)は本州付近にも冷たい空気が流れ込み、日本海側で気温が下がりそうです。北海道は引き続き寒さが続くでしょう。朝の最低気温は北日本で前日より低い傾向、関東〜西では前日より高い所が多いでしょう。

【29日(水)の予想最低気温】（）内は前日差、季節感

札幌 5℃（-2 平年並み）

青森 6℃（-3 平年並み）

仙台 11℃（±0 5月中旬）

新潟 12℃（±0 5月中旬）

東京 16℃（＋4 5月下旬）

名古屋 15℃（＋3 5月中旬）

大阪 17℃（＋3 5月下旬）

福岡 15℃（-1 5月上旬）

日中の最高気温は日本海側で前日より大幅に低くなりそうです。鳥取は前日より9℃低い17℃、金沢は7℃低い17℃でしょう。

【29日(水)の予想最高気温】（）内は前日差、季節感

札幌 14℃（＋4 平年並み）

青森 14℃（＋2 4月中旬）

仙台 16℃（-6 4月中旬）

新潟 14℃（-6 4月上旬）

東京 24℃（±0 5月中旬）

名古屋 22℃（-4 平年並み）

大阪 22℃（-4 平年並み）

福岡 19℃（-5 4月中旬）

■ゴールデンウイークは雨多い？ 1日(金)は雨・風強まる

30日(木)〜5月1日(金)にかけては低気圧が発達しながら本州付近を通過しそうです。30日(木)は西日本で雨の降る所が多く、1日(金)は広い範囲で雨が降る見込みです。太平洋側を中心に、雨や風の強まる所もあるでしょう。

2日(土)は本州付近で晴れますが、北陸や北日本は雨が降りやすい見込みです。関東〜西日本では夏日が続出しそうです。名古屋・岡山で26℃まで上がる予想です。

3日(日・憲法記念日)は北日本と関東で晴れるでしょう。一方、西からは早くも雨雲が広がりそうです。

4日(月・みどりの日)は西日本・東日本中心に雨が降りやすいでしょう。太平洋側ほど、雨が降りやすい見込みです。

5日(火・こどもの日)は晴れる所が多いでしょう。