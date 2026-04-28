全日本スキー連盟の年間表彰式「スノーアワード」が２８日、都内で行われ、スノーボード・パラレル大回転で冬季五輪の日本女子最多７大会連続出場を果たした竹内智香さん（広島ガス）は、特別功労賞が贈られた。その後、女子冬季五輪最多７度の五輪出場がギネス記録に認定され、認定証を受け取ると笑顔をみせた。

肩を出した、あでやかなドレス姿で登壇した竹内。２８年の長きにわたる現役生活を振り返り、「９８年長野五輪をみて憧れて競技を始めて２８年間、競技を思う存分楽しめた。競技を続ければ続けるほど、五輪に出れば出るほど、五輪でメダルを取ることであったり、夢をつかむことがどれだけ難しいかを感じとと同時に、その夢を一つ手にできたことを本当に幸せだと思います」と感慨深そうに話した。

１４年ソチ五輪でスノーボード界日本女子初のメダルとなる銀メダルを獲得した。２５年５月の会見で２５〜２６年シーズン限りでの現役引退を表明。７度目の五輪だった２月のミラノ・コルティナ五輪を終え、五輪に別れを告げた。

７度の五輪出場は、スピードスケートで冬季大会に４度、自転車で夏季大会に３度出場した橋本聖子（現日本オリンピック委員会会長）に並ぶ日本女子最多記録。歴史にその名を刻み、新たな道へと進む。