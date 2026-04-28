実写映画「ブルーロック」出演話題の俳優、誕生日に幼少期ショット公開「小さい頃から整ってる」「目元が同じだ」
【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の橘優輝が4月27日、自身のInstagramを更新。自身の幼少期ショットを公開し、話題となっている。
【写真】実写「ブルーロック」出演24歳俳優「目元が同じだ」整いすぎている幼少期ショット
俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）に我牙丸吟（ががまる・ぎん）役で出演することが話題となっている橘は、自身の誕生日である4月27日に自身の幼少期の写真を投稿。「24歳になりました」「と、6歳の僕が言ってます」とコメントを添え、ビニールで作った衣装を身に着け、ステージ上でポーズを取る6歳の自身の写真を公開した。橘は「いつも応援していただきありがとうございます 充実した24歳にしていくぜ！」と、感謝とこれからの抱負で投稿を結んでいる。
この投稿には「小さい頃から整ってる」「目元が同じだ」「学芸会かな？」「まじめな表情が可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】実写「ブルーロック」出演24歳俳優「目元が同じだ」整いすぎている幼少期ショット
◆橘優輝、6歳の頃の姿披露
俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）に我牙丸吟（ががまる・ぎん）役で出演することが話題となっている橘は、自身の誕生日である4月27日に自身の幼少期の写真を投稿。「24歳になりました」「と、6歳の僕が言ってます」とコメントを添え、ビニールで作った衣装を身に着け、ステージ上でポーズを取る6歳の自身の写真を公開した。橘は「いつも応援していただきありがとうございます 充実した24歳にしていくぜ！」と、感謝とこれからの抱負で投稿を結んでいる。
◆橘優輝の投稿に反響
この投稿には「小さい頃から整ってる」「目元が同じだ」「学芸会かな？」「まじめな表情が可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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