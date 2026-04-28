魔裟斗、“限定60台”フルオプション付きゲレンデ納車「珍しい色」「成功者の証」
【モデルプレス＝2026/04/28】元格闘家の魔裟斗が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を公開し、反響が寄せられている。
【写真】47歳元格闘家「珍しい色」“限定60台”フルオプション付きゲレンデ披露
魔裟斗は「メルセデスにふらっと寄って、気づいたら限定60台のゲレンデ買ってた」と題した動画を投稿し、冒頭で「今日は久しぶりの納車です。車を買いました」と笑顔で報告。購入のきっかけについて「前にツーリング帰りにバイクでここに（店舗に）寄ったのよ。ちょっと見たら欲しくなっちゃって…」と笑い、「これを逃したらもう会えない車だったかもしれない」と直感で即決したエピソードを明かした。
今回納車したのは、日本国内で計60台限定の「Mercedes-AMG G63 Edition performance」。マグノコッパーオレンジという特別なマットペイントが施されたボディカラーが特徴で、内装については「通常のG63のモデルのフルオプションの状態」と語り、マッサージ機能などが備わっていることを伝えた。
また、自身のInstagramでも「Mercedes-AMG G63 Edition performance納車」とつづり、愛車と並んで笑顔を浮かべるショットを公開している。
この投稿にファンからは「かっこよすぎ」「憧れる」「成功者の証」「珍しい色」「センス良い」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳元格闘家「珍しい色」“限定60台”フルオプション付きゲレンデ披露
◆魔裟斗、ゲレンデ納車を報告
魔裟斗は「メルセデスにふらっと寄って、気づいたら限定60台のゲレンデ買ってた」と題した動画を投稿し、冒頭で「今日は久しぶりの納車です。車を買いました」と笑顔で報告。購入のきっかけについて「前にツーリング帰りにバイクでここに（店舗に）寄ったのよ。ちょっと見たら欲しくなっちゃって…」と笑い、「これを逃したらもう会えない車だったかもしれない」と直感で即決したエピソードを明かした。
また、自身のInstagramでも「Mercedes-AMG G63 Edition performance納車」とつづり、愛車と並んで笑顔を浮かべるショットを公開している。
◆ 魔裟斗の投稿に反響
この投稿にファンからは「かっこよすぎ」「憧れる」「成功者の証」「珍しい色」「センス良い」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】