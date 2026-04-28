通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％付近に低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％付近に低下

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％付近に低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.69 6.20 5.50 6.44

1MO 7.00 5.72 5.62 6.57

3MO 7.85 5.84 6.53 6.74

6MO 8.40 6.02 7.22 7.13

9MO 8.67 6.22 7.58 7.40

1YR 8.84 6.46 7.86 7.57





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.48 9.26 7.01

1MO 6.67 8.78 6.71

3MO 7.47 9.03 6.94

6MO 8.18 9.34 7.19

9MO 8.57 9.51 7.39

1YR 8.81 9.63 7.57

東京時間16:31現在 参考値



ドル円１週間は6.69％と東京午前の7.78％から1％近く低下している。日銀決定会合および植田日銀総裁会見をイベントを通過したことを反映している。ドル円は159円付近から159円台半ばへと買い戻されており、円高の動きは一巡。クロス円は前日比円高水準で推移しているが、一段の円高の動きは一服している。

外部サイト