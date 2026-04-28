第70回山形県縦断駅伝競走大会は、2日目を迎えました。レースは、序盤から激しいトップ争いが繰り広げられ、終盤までもつれる展開になりました。



午前8時20分、県内各地域11チームの選手たちが、新庄市役所前を一斉にスタート。2日目は、長井市役所までの10区間、合わせて113.4キロでレースが繰り広げられました。

最初の区間、第12区。1キロ過ぎに早くも縦長になる展開で進むと、舟形中継所は、天童・東村山の佐藤蒼空がトップでタスキをつなぎます。

その後は、目まぐるしく入れ替わる先頭争いになりました。続く13区でトップに立ったのは…。





実況「南陽・東置賜及川瑠音が横に並んだ。交わした。前に出ました。11.3キロ地点でついに前に出ました」すると、14区の尾花沢ー村山間で今度は薄緑のタスキ、北村山の竹内竜真が、地元の声援に応える走りを見せ逆転、首位を独走します。声援「北村山チームトップで通過します」北村山がトップでタスキリレー。しかし、2日目の先頭争いは、まだ終わりませんでした。実況「一気にセンターラインから横に出てトップに立ちました。酒田飽海4.9キロ地点でトップに立ちました」実況「村山橋で捉えました。南陽東置賜の山口真玄が前に出て先頭に立ちました」再びトップに立った南陽・東置賜。初日優勝の山形とのタイム差は、3分4秒。総合優勝に向けその差を縮めたい南陽・東置賜でしたが…。「強気で気持ちで負けるな。歯食いしばれ」実況「南陽と山形の一騎打ちここからです」果たして勝負の行方は…。実況「山形の佐藤がアンカー勝負を制します。フィニッシュ」山形・佐藤覚斗選手「すごくうれしい。監督から『チームみんな同じ思いで来ていると』。絶対2日目は外せないと思ったので意地でも食らいついた」山形・斎藤直己監督「諦めなかったタスキリレーが最後ゴールまで運んだと思う。3日目も王者の南陽・東置賜といいレースが出来るように準備して臨みたい」2日目の結果です。初日に続き2日目も山形が制しました。続く2位には、14秒差で南陽・東置賜。3位に酒田・飽海が入りました。なお、最初の12区で鶴岡・田川の五十嵐陽晟が、左足のすねを疲労骨折したため棄権となりました。2日間の総合順位です。第9回大会以来61大会ぶりの総合優勝を目指す山形が1位。総合連覇を狙う南陽・東置賜が3分18秒差の2位、酒田・飽海が3位です。6位、新庄・最上、7位、北村山と続いています。果たして総合優勝に輝くのはどのチームでしょうか。3日目は、長井市役所から山形市の山形メディアタワーまでの8区間で争います。午前8時スタートです。