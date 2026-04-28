元SDN48・KONAN、男児出産を報告 緊急帝王切開も「無事産まれて来てくれたらそれでよし」
アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントのKONAN（41）が28日、自身のインスタグラムを更新。男児出産を報告した。
【写真】生まれたばかりの我が子とともに…元SDN48・KONANが男児出産を報告
KONANは、かわいい我が子との写真を添えて「3314gの元気な男の子が産まれましたぁ。入院してから約35時間半後。結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました。今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたらそれでよし。よく頑張りました。産まれて1日で顔も変わるし、成長していく一瞬一瞬が見逃せませんね。これからよろしくやでぇ」と伝えた。
出産にいたるまでの経緯についても「41w2dで入院 子宮口開く処置 完全破水 陣痛くる 13時間後に麻酔(無痛分娩にむけて) 1度落ち着く 2日目朝から陣痛促進剤 子宮口全開になり、いきむが子供が降りてこず、夜に緊急帝王切開 無事誕生」とつづっている。
KONANはSDN48の元メンバーで、恵比寿マスカッツにも所属していた。『バチェラー・ジャパン シーズン1』に出演したほか、タレントとして幅広く活躍している。
【写真】生まれたばかりの我が子とともに…元SDN48・KONANが男児出産を報告
KONANは、かわいい我が子との写真を添えて「3314gの元気な男の子が産まれましたぁ。入院してから約35時間半後。結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました。今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたらそれでよし。よく頑張りました。産まれて1日で顔も変わるし、成長していく一瞬一瞬が見逃せませんね。これからよろしくやでぇ」と伝えた。
KONANはSDN48の元メンバーで、恵比寿マスカッツにも所属していた。『バチェラー・ジャパン シーズン1』に出演したほか、タレントとして幅広く活躍している。