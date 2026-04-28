ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１６回「覚悟の比叡山」が２６日に放送された。

越前朝倉攻めを目前に、信頼していた義弟浅井長政（中島歩）に同盟破棄され、挟撃による全滅危機に瀕した織田信長（小栗旬）の怒りは凄まじく…。

その怒りを反映するかのように、物語も金ヶ崎の退き口→姉川合戦→比叡山焼き討ちと猛スピードで進み、次回第１７回が「小谷落城」。ついに１５７３年、浅井滅亡へと進む。

豊臣主人公の物語とあって、浅井長政に嫁いだお市（宮崎あおい）と茶々（＝淀殿）ら３姉妹の救出がメインとなりそうだが…。

次回予告では、浅井攻めに先立って、侵攻をはじめた武田信玄（高嶋政伸）によって、徳川家康（松下洸平）が粉砕された三方ヶ原合戦が告知されている。

さらに、その後「なぜか急に武田軍が撤退」とも告知されている。

西進すると目された武田軍が突然、進路を変えて甲斐に引き上げ、織田信長が絶体絶命の窮地を逃れたとされる戦国のターニングポイント。信玄が突然倒れ、病没したと伝わる。

次回「小谷落城」まで進むとなれば、信玄は退場。これまで信玄は、高嶋政伸が鷹にエサをやっている数秒しか登場していない。

さらに小谷落城の直前には斎藤龍興（濱田龍臣）が、そして越前では朝倉義景（鶴見辰吾）が身内の朝倉景鏡（池内万作）に裏切られ滅亡したとも伝わる。

ネットでも、ここまでほぼ見せ場がない高嶋政伸を含め、大物武将が一挙退場する見込みとあって、「高嶋政伸の無駄遣いの予感しかない 次回のサブタイ的に」「信玄公…１話で退場しそう」「浅井が退場って事は武田信玄も退場なのか」「高嶋政伸の無駄遣いすぎる」「まだ一回しか出てない信玄公、来週で退場じゃねぇか」「信玄公、まさか鷹に餌やって終わりじゃないよね」「来週で退場の人 朝倉義景 浅井長政・久政 武田信玄 斎藤龍興…」との反応が投稿されている。