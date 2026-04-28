【「手塚治虫ミッシング・ピーシズ ジュブナイル・ワークス」】 6月12日 発売予定 価格：6,350円

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立東舎は、手塚治虫氏のマンガ「手塚治虫ミッシング・ピーシズ ジュブナイル・ワークス」を6月12日に発売する。価格は6,350円。

本書は、手塚治虫氏によるマンガの復刻シリーズ「ミッシング・ピーシズ」の最新弾。今回は⼿塚作品のなかでも、主に少年・少⼥向けに描かれた作品をコンパイルした。学年誌に掲載された、1960年代の作品が、当時のまま掲載される。

収録作品は、初のオリジナル版の収録となる「アリと巨人」や「机の中へこんにちは」「シャミー1000」「オズマ隊長 防衛博を行く」「ぼくの夢 とんだ宇宙旅行」など。「アリと巨人は」全ページが改変前の連載オリジナル版で収録されるだけでなく、初出通りに手塚氏自身による書き文字も再現した。

コンテンツ

「アリと巨人」(1961年）中学一年コース～中学二年コース＊初のオリジナル版収録＋差分（抜粋）

「机の中へこんにちは」（1968年）中学二年コース

「シャミー1000」（1968年）高1コース

「オズマ隊長 防衛博を行く」（1962年）サンケイ新聞（★初単行本化）

「ぼくの夢 とんだ宇宙旅行」（1958年）おもしろブック（★初単行本化）

手塚治虫 ミッシング・ピーシズ ジュブナイル・ワークス アーカイヴ

解題 濱田髙志